¿Quién era Flavia Barros, la empresaria encontrada sin vida en un hotel con un director de cárcel?

El caso de Flávia Barros ha generado conmoción en Brasil luego de que la empresaria de 38 años fuera encontrada sin vida en la habitación de un hotel durante la madrugada del domingo 22 de marzo de 2026.

De acuerdo con reportes de autoridades y medios locales, la víctima presentaba heridas por disparos de arma de fuego, mientras que su pareja, Tiago Sóstenes Miranda de Matos —policía penal y director del Conjunto Penal de Paulo Afonso— fue localizado con vida y trasladado a un hospital en estado grave.

Las primeras líneas de investigación apuntan a que el propio funcionario sería el responsable del ataque, en un caso que ya es indagado como posible feminicidio.

El principal sospechoso es su pareja, un funcionario penitenciario del estado de Bahía./ RS

¿Quién era Flávia Barros?

Flávia Barros residía en Paulo Afonso, en el estado de Bahía, donde desarrollaba su actividad como empresaria en el sector financiero, enfocada en la negociación y liquidación de deudas.

Además de su trabajo, cursaba la carrera de Derecho en el Centro Universitario UniRios, donde se encontraba en el cuarto periodo. Tras su muerte, la institución emitió un posicionamiento en el que lamentó lo ocurrido y llamó a reflexionar sobre la violencia de género.

En redes sociales, Barros compartía aspectos de su vida personal y profesional, incluyendo viajes, rutinas de ejercicio y contenido relacionado con su negocio.

Autoridades investigan el caso como posible feminicidio tras el hallazgo en la habitación./ RS

¿Qué se sabe del crimen en el hotel?

Los hechos ocurrieron después de que la pareja asistiera a un evento musical y posteriormente se hospedara en un hotel. Horas más tarde, autoridades acudieron al lugar tras recibir un reporte.

Al ingresar a la habitación, encontraron la puerta forzada y a ambas personas con heridas de bala sobre la cama. Flávia Barros ya no contaba con signos vitales, mientras que el funcionario aún estaba con vida.

De acuerdo con información preliminar, el hombre habría disparado contra la empresaria y posteriormente intentado quitarse la vida, aunque sobrevivió al impacto.

Tiago Sóstenes Miranda de Matos fue trasladado a un hospital de urgencias, donde permanece bajo atención médica, mientras continúan las investigaciones.

El funcionario fue hallado con vida y trasladado a un hospital en estado grave./ RS