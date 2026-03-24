¿Qué es la voluntad anticipada? Trámite gratis en CDMX

En la Ciudad de México, los adultos mayores tienen una oportunidad importante para tomar decisiones sobre su atención médica futura sin gastar dinero.

Hasta el 30 de abril de 2026 , las personas de 65 años o más podrán realizar sin costo el trámite de voluntad anticipada en notarías públicas participantes, como parte de una campaña impulsada por autoridades capitalinas.

Este beneficio busca acercar a la población a un documento que permite dejar instrucciones claras en situaciones médicas complejas.

La voluntad anticipada permite decidir sobre tratamientos médicos en casos de enfermedad grave o terminal./ Pixabay

La voluntad anticipada permite decidir sobre tratamientos médicos en casos de enfermedad grave o terminal./ Pixabay

La voluntad anticipada es un documento legal en el que una persona establece con anticipación qué tipo de atención médica desea recibir —o rechazar— en caso de enfrentar una enfermedad grave o en fase terminal.

Su utilidad principal es que, si el paciente pierde la capacidad de comunicarse, su decisión ya esté definida y pueda ser respetada por médicos y familiares.

Además, este trámite permite nombrar a un representante, quien será responsable de asegurar que se cumpla la voluntad del paciente en momentos críticos.

El trámite puede realizarse ante notario o directamente en hospitales, según el caso./ Pixabay

El trámite puede realizarse ante notario o directamente en hospitales, según el caso./ Pixabay

En hospitales: se realiza sin costo cuando el paciente tiene un diagnóstico grave o terminal, directamente en instituciones de salud públicas o privadas.

Ante notario público: se puede hacer en cualquier momento, incluso si la persona está sana, como una medida preventiva.

Existen dos formas principales para realizar este procedimiento en la Ciudad de México:

De acuerdo con la Secretaría de Salud capitalina, el trámite notarial será gratuito hasta el 30 de abril de 2026 para personas mayores de 65 años.

Posteriormente, y hasta el 31 de diciembre de 2026, se aplicarán costos preferenciales:

750 pesos más IVA para adultos mayores

1,600 pesos más IVA para el resto de la población

Cabe destacar que el trámite en hospitales seguirá siendo gratuito todo el año, siempre que se cumplan las condiciones médicas necesarias.