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Semana Santa 2026 en CDMX: derrama de 24 mil mdp y alza de hasta 16.5% en gastos

Restaurantes, hoteles y comercios serán los sectores más beneficiados en estas fechas./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 11:56 - 24 marzo 2026
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La capital del país espera una derrama económica de 24 mil 551 millones de pesos, mientras las familias enfrentarán un incremento de hasta 16.5% en los costos

La Semana Santa 2026 no solo traerá procesiones, tradiciones y turismo a la Ciudad de México, también representará un importante movimiento económico que beneficiará a distintos sectores… pero con un costo más alto para las familias.

De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), se espera una derrama económica superior a los 24 mil 551 millones de pesos en la capital del país, lo que representa un incremento de 15.5% respecto al año anterior.

Este crecimiento está impulsado por celebraciones emblemáticas como la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, así como por la llegada de visitantes nacionales e internacionales durante el periodo vacacional.

La CDMX espera una derrama económica de más de 24 mil millones de pesos en Semana Santa 2026./ Pixabay

¿Qué sectores ganan con la Semana Santa 2026 en CDMX?

Las actividades propias de la temporada beneficiarán principalmente a sectores clave de la economía local.

Según Canaco, los rubros con mayor impacto serán:

  • Venta de alimentos, especialmente pescados y mariscos

  • Comercio de artículos religiosos

  • Servicios culturales y de entretenimiento

  • Restaurantes y hoteles

Además, se estima la asistencia de más de 664 mil personas a templos y recintos históricos en la ciudad.

Vacaciones más caras: ¿cuánto gastarán las familias en Semana Santa 2026?

Aunque la actividad económica va en aumento, también lo hacen los gastos para los hogares.

Las familias podrían gastar hasta 25 mil pesos durante Semana Santa y Pascua./ Pixabay

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) estima que las familias podrían desembolsar hasta 25 mil pesos durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.

Entre los principales gastos destacan:

  • Cursos o campamentos: entre 1,800 y 3,500 pesos por semana (hasta 7 mil pesos por dos semanas)

  • Salida al cine en familia: alrededor de 1,600 pesos

  • Visita a balnearios: cerca de 4,500 pesos

  • Viajes de cuatro días: entre 21 mil y 25 mil pesos

Incluso un picnic puede costar hasta mil pesos.

En cuanto a alimentos de temporada, los precios de pescados y mariscos aumentaron 14% en supermercados y 12% en mercados tradicionales.

Además, el gasto promedio en productos de Cuaresma ronda los 3 mil 313 pesos en supermercados.

El incremento general en los costos para Semana Santa 2026 es de aproximadamente 16.5%, lo que refleja el impacto de la inflación en actividades recreativas y turismo.

Así, mientras la capital vive una fuerte reactivación económica, las familias deberán planear cuidadosamente sus gastos para disfrutar del periodo sin afectar sus finanzas.

El costo de las vacaciones subió en promedio 16.5% en comparación con el año pasado./ Pixabay
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