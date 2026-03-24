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Karol G lanza colección con Stanley: fecha, precio y dónde comprar los thermos “Tropicoqueta”

La artista podría agotar su colección rápidamente en cuando salgan a la venta / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 11:07 - 24 marzo 2026
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La cantante colombiana lleva su marca más allá de la música con una colaboración exclusiva que mezcla moda, lifestyle y cultura pop

Karol G sigue demostrando que su influencia no tiene límites. La estrella global ahora apuesta por el mundo del estilo de vida con el lanzamiento de una colección de thermos en colaboración con la marca Stanley 1913, inspirada en su era “Tropicoqueta”.

El anuncio no solo confirma el poder comercial de la colombiana, sino que también la posiciona como una figura clave en las tendencias de consumo actuales, donde la música y la moda se fusionan con productos cotidianos.

Karol G no solamente vende sus canciones, ahora también thermos llenos de estilo / Redes Sociales

¿Cómo es la colección Karol G x Stanley?

La colaboración gira en torno al icónico vaso Quencher de Stanley, pero con un rediseño que refleja totalmente la esencia de Karol G.

Entre sus características destacan:

  • Acabado metálico llamativo

  • Gráficos tropicales con detalles de hibisco

  • Popote con estilo isleño y diseño llamativo

El resultado es un producto que va más allá del típico merchandising, convirtiéndose en un objeto de deseo dentro del universo lifestyle.

Los vasos estarán próximos a salir a la venta en la página de Stanley / Redes Sociales

Más que un termo: el poder de la marca Karol G

Este lanzamiento marca un paso importante en la evolución de la cantante, quien ha sabido expandirse a otros terrenos más allá de la música. La colaboración con Stanley refleja una tendencia clara: los artistas ya no solo venden canciones, sino experiencias, identidad y productos que conectan con su comunidad.

Por su parte, Stanley continúa consolidándose como una de las marcas más virales del momento, con productos que suelen agotarse en cuestión de horas tras cada lanzamiento especial.

En México, los thermos podrían costar arriba de los mil 500 pesos / Redes Sociales

¿Cuándo, cuánto y dónde comprar los termos de Karol G?

Si quieres uno, tendrás que estar muy atento, porque todo apunta a que volarán.

  • Fecha de lanzamiento: 26 de marzo de 2026

  • Hora: 12:00 PM (ET)

  • Costo: 55 y 65 dólares 

  • Dónde comprar:

    • Stanley1913.com

    • Tiendas seleccionadas

La alta demanda inicial sugiere que esta colección podría agotarse rápidamente, como ha ocurrido con otros drops de la marca.

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