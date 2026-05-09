¡Borrado! Betis, con Fidalgo en la banca, es empatado en dramático final

Álvaro Fidalgo sigue sin ser tomado en cuenta en los últimos partidos; mientras el naturalizado mexicano sigue en la banca, el Betis dejó escapar una importante victoria cuando tenía ventaja de 2-0 para ser empatado en los últimos minutos ante la Real Sociedad de San Sebastián.

¿Cómo fue el partido?

Betis empezó avisando sobre el arco de Álex Remiro; Antony sacaba zurdazo sobre el marco que no generaba peligro, apenas en el minuto 2. El brasileño nuevamente finalizó un contraataque que desembocó los Verdiblancos; pero, el balón no conseguía destino de red.

Antes de los 10 minutos; Pablo Fornals deja el grito ahogado de la visita; el 8 sacó un derechazo, desde fuera del área, que pasa rozando el larguero. Ander Barrenetxea aparece con temible disparo de derecha que pasa por un costado del marco de Álvaro Valles.

Antony celebrando el gol con Betis l X:RealBetis

Sería hasta el minuto 38 cuando Antony se abrió espacio y definió con un zurdazo desde fuera del área para batir a Álex Remiro y así se irían al descanso con la cómoda ventaja, mínima pero al fina una ventaja que los tenía tranquilos en el vestidor.

Vestidor del Betis previo a duelo ante la Real Sociedad de San Sebastián l X:RealBetis_en

Para el segundo tiempo, Abde Ezzalzouli se desprendía por la banda de la izquierda y terminaba metiéndose hasta dentro del área para sacar un derechazo y ponerla a segundo palo del guardameta que poco pudo hacer ante el fogonazo.

Rodrigo Riquelme sacaba tremendo remate desde 30 metros de distancia y el esférico se iba por un lado de la puerta. Sin embargo, Orri Óskarsson aparece para rematar dentro del área y Real Sociedad acortaba distancias tras un centro desde la banda de la izquierda.

Betis en su visita a la Real Sociedad de San Sebastián l X:RealBetis

Cuando la tensión crecía, los locales tendrían la oportunidad más clara para empatar; una mano dentro del área de Aitor Ruibal que pondría a once pasos a la Real Sociedad del empate. Mikel Oyarzabal no fallaba y decretaba el empate.

¿Cómo están las posiciones?