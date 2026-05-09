¡Tepito arde! Encapuchados balean a varias personas; hay dos muertos y heridos

La violencia volvió a estremecer a Tepito la tarde de este sábado, luego de que dos sujetos encapuchados abrieran fuego contra varias personas en calles de la colonia Morelos, dejando un saldo preliminar de dos personas muertas y varios heridos.

El ataque armado ocurrió en el cruce de las calles Tenochtitlán y Peñón, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego que provocaron momentos de pánico entre comerciantes, transeúntes y habitantes de la zona.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), los agresores habrían llegado directamente contra uno de los presentes y posteriormente dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.

Dos sujetos encapuchados abrieron fuego contra varias personas en Tepito / Especial

Se escucharon al menos 20 disparos

Según reportes preliminares, durante el ataque se escucharon aproximadamente 20 detonaciones, lo que provocó una inmediata movilización de policías capitalinos y cuerpos de emergencia hacia el corazón de Tepito.

Al llegar al sitio, paramédicos encontraron a cuatro personas lesionadas: dos mujeres y dos hombres, quienes fueron trasladados de emergencia a distintos hospitales para recibir atención médica.

Horas después, autoridades confirmaron que dos de los hombres heridos, uno de 22 años y otro de 39 años, perdieron la vida debido a la gravedad de las lesiones provocadas por los impactos de bala. La escena quedó acordonada mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes y recababan evidencia balística en la zona.

Los primeros reportes indican que el ataque fue directo contra un grupo que se encontraba en la calle / Especial

Ataque habría sido directo

Las primeras líneas de investigación apuntan a que los encapuchados realizaron un ataque directo contra una persona que se encontraba en el lugar, aunque durante la agresión otras personas resultaron heridas por las detonaciones.

Tras cometer el atentado, los responsables escaparon rápidamente, aprovechando el caos generado entre la gente que intentaba resguardarse de los disparos.

“De acuerdo con los primeros reportes, las personas se encontraban en la vía pública, cuando dos sujetos que portaban capuchas se aproximaron, efectuaron las detonaciones de manera directa en contra de uno de ellos y se dieron a la fuga”, indicó la SSP.

La SSC informó que ya se realiza el análisis de cámaras de videovigilancia del sector para identificar la ruta de escape de los agresores y dar con su paradero. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas relacionadas con el ataque.

Hasta el momento no se habla de personas detenidas o si hay una pista de los responsables / Especial

Tepito vuelve a vivir jornada violenta

La balacera volvió a encender las alertas en Tepito, una de las zonas con mayores antecedentes de violencia y presencia de grupos delictivos en la capital del país. Vecinos y comerciantes reportaron momentos de terror tras escuchar los disparos, mientras algunas personas corrieron para refugiarse dentro de locales y viviendas cercanas.

La agresión ocurre en medio de diversos operativos de seguridad implementados recientemente en la colonia Morelos para combatir delitos de alto impacto, especialmente relacionados con narcomenudeo y grupos criminales que operan en la zona.

Mientras continúan las investigaciones, autoridades capitalinas mantienen vigilancia en el área para evitar nuevos hechos violentos.