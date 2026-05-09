¡Terrible crisis! Exequipo de Lionel Messi al borde de la quiebra

La historia de Lionel Messi no comenzó en Barcelona, fue en Rosario con Newell's Old Boys, el primer club que le dio una oportunidad a aquel pequeño argentino que a la postre se convertiría en leyenda, sin embargo, hoy esa institución atraviesa una de las etapas más complicadas en su historia.

Lionel Messi festejando con la playera del Newell's de Maradona | BARCELONA FC

DEUDA DE 35 MILLONES DE DÓLARES

Ignacio Boero, máximo dirigente de la institución rosarina, reveló una deuda que asciende a casi 35 millones de dólares y criticó duramente a la gestión anterior. Además, adelantó las posibles medidas para sanear las finanzas del club.

La situación de Newell’s Old Boys es crítica, tanto en lo deportivo como en lo institucional. Ubicado penúltimo en la Zona A del Torneo Apertura y a una distancia considerable de los primeros puestos, el club enfrenta una crisis financiera sin precedentes. El presidente, Ignacio Boero, describió con crudeza el estado actual de la entidad.

“Esto es como cualquier negocio... Plata no hay. Newell’s está fundido, al borde de la quiebra”, sentenció Boero en una entrevista reciente, pintando un panorama desolador. El dirigente precisó que la deuda actual se sitúa entre los 30 y 35 millones de dólares, y subrayó que “en cuatro años se triplicó”.

Boero, quien asumió la presidencia tras las elecciones de diciembre de 2025, apuntó directamente a la administración previa como responsable del alarmante incremento del pasivo. Cuestionó además la falta de logros deportivos durante ese período. “Explicame qué pasó todos estos años que se triplicó la deuda y no pudimos clasificar ni un torneo a los playoffs”, declaró en el programa Zapping Sport de Radio 2 AM 1230.

Afición de Newell's| X: @Newells

PRESIDENTE ADMITE RESPONSABILIDAD

El presidente también admitió su cuota de responsabilidad en el mal momento futbolístico del equipo, que no logró clasificar a la fase final del torneo. “Recibimos un equipo al borde del descenso”, reconoció, y agregó: “Hicimos todo lo que pensábamos que era lógico en ese momento. Trajimos a los DT del último campeón y la mayoría de los refuerzos jugaron. Las cosas no salieron y soy el máximo responsable”.

“Si surge alguna oferta por algún jugador que podamos vender y estamos en condiciones de reemplazarlo, y realmente sea un beneficio económico para el club, lo vamos a hacer”, concluyó el mandatario, delineando el difícil camino que Newell's deberá transitar para superar su crisis.

🔴 BOERO FUE DURO: “NEWELL’S HOY ESTÁ FUNDIDO” 🔴



🎙️ Ignacio Boero, presidente de Newell’s, habló en Radio 2 y fue contundente sobre la situación del club: “Newell’s hoy está fundido”. pic.twitter.com/6Zsyi9qi39 — Rosario3.com (@Rosariotres) May 9, 2026