Pep Guardiola sorprende con su comentario antes del partido del Arsenal: “Come on you Irons”

La lucha por la Premier League está más viva que nunca y Pep Guardiola encendió todavía más la tensión con un comentario que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Luego de la victoria del Manchester City sobre Brentford, el estratega español dejó claro que todavía cree en la remontada por el campeonato y lanzó un mensaje directo al West Ham, próximo rival del Arsenal. El técnico de los “Citizens” reconoció que ya no dependen únicamente de ellos, pero aseguró que seguirán presionando hasta el final.

Guardiola se acuerda del West Ham en plena pelea por el título

En conferencia de prensa, Guardiola admitió que estará pendiente del partido entre Arsenal y West Ham, pues un tropiezo de los “Gunners” podría devolverle al City el control de la Premier League.

Con un tono relajado, el entrenador soltó un “Come on you Irons”, apodo con el que se conoce al West Ham, dejando claro que apoyará al conjunto londinense en esta jornada decisiva. La frase no tardó en hacerse tendencia entre aficionados ingleses y en redes sociales.

Manchester City l AP

Actualmente, el Arsenal mantiene una ventaja mínima sobre el Manchester City, por lo que cualquier empate o derrota podría cambiar completamente el panorama rumbo al cierre del campeonato inglés.

El Manchester City no pierde la esperanza

A pesar de no depender de sí mismos, Guardiola destacó el gran momento futbolístico de su equipo y aseguró sentirse orgulloso de la reacción de sus jugadores en esta recta final de la temporada.

Pep Guardiola y Mikel Arteta en la Final de la Carabao Cup entre Arsenal y Manchester City | AP

El City atraviesa una larga racha sin derrotas en la Premier y además sigue peleando otros títulos importantes, por lo que el entrenador español aseguró que el grupo mantiene la mentalidad competitiva intacta.

Manchester City todavía deberá enfrentar compromisos complicados en el cierre del calendario, mientras que Arsenal sabe que cualquier error podría costarle un campeonato que parecía tener encaminado hace apenas unas semanas.