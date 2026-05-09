¿Cuándo y dónde ver el Milan vs Atalanta de la Jornada 36 de la Serie A?

La recta final de la Serie A promete emociones intensas y uno de los encuentros más atractivos de la Jornada 36 será el choque entre el Milan y el Atalanta, un duelo que podría marcar el futuro europeo de ambos equipos en la presente temporada.

Los Rossoneri llegan a este compromiso ubicados en la cuarta posición de la tabla con 67 unidades, manteniéndose momentáneamente dentro de la zona de clasificación a la próxima Champions League. Sin embargo, la presión comienza a sentirse cada vez más fuerte debido al acecho constante de la Roma, que se mantiene muy cerca y amenaza con arrebatarles el boleto continental en las últimas jornadas.

AC Milan está en 4to lugar | AP

¿Vuelve Santi Giménez a la titularidad?

Además de la importancia de los puntos, el encuentro podría significar el regreso como titular de Santiago Giménez, quien ha trabajado intensamente para recuperar ritmo competitivo tras varios meses alejado de las canchas. El delantero mexicano sufrió una complicada lesión de tobillo a comienzos de 2026, situación que incluso lo llevó a pasar por el quirófano y perderse una parte importante de la temporada.

Su reciente reaparición ha generado ilusión entre la afición milanista y también entre los seguidores mexicanos, quienes esperan volver a ver al atacante en plenitud física. La posibilidad de arrancar desde el inicio frente al Atalanta representa un voto de confianza importante por parte del cuerpo técnico, especialmente en un momento donde el equipo necesita contundencia ofensiva.

Durante la ausencia de Giménez, el Milan logró mantenerse competitivo gracias a la profundidad de su plantel, aunque en varios encuentros sufrió por falta de definición. Ahora, con el mexicano nuevamente disponible, el equipo espera recuperar una variante ofensiva que podría resultar determinante en esta cerrada pelea por los puestos europeos.

Santiago Giménez Milan | MEXSPORT

¿Cómo llega el Atalanta?

Por su parte, el Atalanta encara el compromiso con la obligación de sumar prácticamente de manera perfecta en el cierre de campaña. El conjunto de Bérgamo necesita un auténtico milagro deportivo para desbancar al Como 1907, que actualmente ocupa la sexta posición y el último boleto disponible hacia competiciones europeas.

El panorama luce complicado para Atalanta, que dejó escapar puntos valiosos en semanas recientes y ahora depende no solo de sus resultados, sino también de varios tropiezos ajenos. Aun así, el equipo mantiene la esperanza de mantenerse con vida en la pelea continental y buscará aprovechar cualquier oportunidad en San Siro.

Con objetivos distintos pero igualmente urgentes, Milan y Atalanta protagonizarán un duelo cargado de tensión y expectativas. Todo está listo para que este 10 de mayo se dispute el duelo desde San Siro en punto de las 12:45hrs, tiempo del centro de México, y podrás disfrutarlo a través de ESPN y Disney+.

Genoa aguantó el cero de visita ante Atalanta l AP

Fecha: 10 de mayo

Hora: 12:45

Estadio San Siro