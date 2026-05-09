¡Chulada! Filtran posible tercer jersey de México para el Mundial 2026

Las horas cada vez corren más rápido de cara a la Copa del Mundo 2026. Sorpresas, cedes, el balón oficial, música, prácticamente todo está listo para el torneo más importante a nivel de selecciones, donde uno de sus anfitriones, México, no quiere dejar nada al azar y lucirse ante los ojos del mundo.

Jugadores de la Selección Mexicana después del partido amistoso contra Portugal | MEXSPORT

Regreso triunfal

Con prácticamente todo listo por parte de la Selección Mexicana para el Mundial, el equipo dirigido por Javier ‘Vasco’ Aguirre parece tener una última sorpresa para sus seguidores, un tercer jersey para el campeonato mundial.

A través de redes sociales se filtró el posible tercer uniforme del equipo nacional, donde sobresale el regreso del color negro, siendo uno de los mas recurrentes en el Tricolor, mismo que fue el protagonista de la última Copa Oro del equipo de CONCACAF.

Jersey filtrado de la Selección Mexicana | CAPTURA DE PANTALLA

En las imágenes filtradas se puede apreciar un jersey negro elegante, con vivos del color de la bandera de México, principalmente en las mangas con las características tres lineas de Adidas. Junto con las líneas en los brazos, el logo de la marca alemana también luce un diseño tricolor. Por último, el corte del cuello es ligeramente elevado y con tonos en verde, similar al de Sudáfrica 2010.

El diseño es el mismo que semanas atrás otros internautas habían subido a redes, solo que ahora también se presentó el diseño con las mangas blancas, el cual mantiene el mismo estilo solo que con las líneas del brazo más largas, ya que estas llegan hasta la zona de las muñecas.

Selección Mexicana en Sudáfrica 2010 I MEXSPORT

¿Homenaje o retro?

El equipo de México si bien no llega como favorito a la justa mundialista, sin duda es uno de los que mejores jerseys presenta, sin embargo, varios seguidores han apelado ante ellos, pues aseguran que solo son diseños de jerseys anteriores. Por otra parte, otro grupo quedó fascinado con la nueva colección.

Tal y como se acostumbra, las selecciones participantes también cuentan con una colección de chamarras, conjuntos y playeras que va a acompañar a los equipos a lo claro del torneo. En el caso particular de México, la mayoría de sus conjuntos extra cancha manejan un modelo basado en el Mundial de México 1986, teniendo un toque retro pero con vivos modernos, haciendo homenaje la historia y tradición del Tri en las Copas del Mundo.