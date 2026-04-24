Real Betis le arranca el empate al Real Madrid y mantiene viva la pelea europea

El Real Betis resistió y respondió a tiempo para igualar 1-1 frente al Real Madrid en la Jornada 32 de LaLiga, en un resultado que mantiene a ambos equipos con vida en sus respectivos objetivos.

El conjunto merengue pegó primero. Apenas al minuto 17, Vinícius Jr. aprovechó un rebote dentro del área tras un intento previo de Kylian Mbappé para adelantar al Madrid, en una jugada que reflejó la contundencia del cuadro visitante.

Con la ventaja, los blancos intentaron controlar el ritmo del partido, pero el Betis no bajó los brazos. Poco a poco comenzó a inclinar el campo, generando peligro y encontrando espacios entre líneas.

Vinícius con el balón en el Estadio de La Cartuja | AP

Fidalgo, el cerebro del Betis

En ese crecimiento del equipo local, el nombre que más destacó fue el de Álvaro Fidalgo. El mediocampista fue el encargado de darle claridad al juego verdiblanco, conectando líneas, generando circulación y siendo el eje ofensivo en los momentos clave.

Su lectura del partido permitió que el Betis encontrara profundidad y comenzara a inquietar seriamente al arco defendido por Andriy Lunin, quien tuvo intervenciones importantes para evitar el empate en varios momentos del encuentro.

Lunin haciendo una gran atajada en el partido ante Betis | AP

Reacción y empate

La insistencia tuvo recompensa. En la segunda mitad, el Betis encontró el gol del empate tras una jugada colectiva que Héctor Bellerín terminó por rematar al arco de Lunin, lo que reflejó el dominio que había construido, poniendo el 1-1 definitivo en un duelo que nunca dejó de ser intenso.

A partir de ahí, el partido se volvió de ida y vuelta, con ambos equipos buscando la victoria, pero sin la contundencia necesaria para romper la igualdad.

Real Betis celebrando el gol de Héctor Bellerín l AP

Un punto que sabe distinto

El empate deja sensaciones encontradas. Para el Real Madrid, significa dejar escapar puntos en la pelea por el título, donde sigue dependiendo de un tropiezo del FC Barcelona.

Para el Real Betis, el resultado es valioso en su lucha por mantenerse en puestos europeos, mostrando carácter ante uno de los rivales más exigentes del campeonato.