Comisión Disciplinaria retira tarjeta roja a Marcel Ruiz, pero no jugará en la Jornada 17

La Fase Regular del Clausura 2026 llegará a su fin este fin de semana. Cinco equipos ya tienen su boleto a Liguilla; mientras que otros buscarán los tres restantes. Sin embargo, algunos también quieren mejorar su posición en la tabla, como es el caso de Toluca, quien tendrá que disputar la Jornada 17 sin la presencia de Marcel Ruiz.

El jugador de los Diablos Rojos fue expulsado por Marco Antonio 'Gato' Ortíz en el encuentro ante Mazatlán tras una revisión en el VAR, sin embargo, el equipo mexiquense apeló la decisión ante la Comisión Disciplinaria. Pese a que el organismo retiró la sanción por juego brusco grave, la suspensión de un juego contra Marcel sigue en pie, según por distintos insultos que utilizó el mediocampista contra el colegiado.

En el portal oficial de la Comisión Disciplinaria se puede observar que Marcel Ruiz -a diferencia de Santiago Simón- ya no cuenta con una tarjeta roja. Sin embargo, sí cuenta con la suspensión por lo siguiente: "emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante".

Las sanciones a Toluca | Captura de pantalla

El regreso de Marcel Ruiz

El recinto del Barrio de San Bernardino lloró cuando uno de sus hijos pródigos salió lesionado ante San Diego en el juego de Ida de los Cuartos de Final de la Concachampions. Pese a que Marcel Ruiz sufrió una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco medial de la rodilla derecha, el jugador de Toluca regresó a las canchas ante todo pronóstico.

Sin embargo, el mediocampista ha tenido acción limitada, aunque la calidad sigue intacta. Ruiz decidió no someterse a ninguna operación para intentar llegar al Mundial en óptimas condiciones, aunque la pregunta es: ¿Marcel está en óptimas condiciones?

Marcel Ruiz y 'Gato' Ortiz en el partido de Mazatlán vs Toluca del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO7

¿Cuándo volverá a jugar Marcel Ruiz?

Los seleccionados que formarán parte de una lista preliminar rumbo a la Copa del Mundo tendrán que sacrificar su participación en Liguilla, por lo que en caso de ser elegido, Marcel Ruiz no jugará con Toluca hasta el próximo Apertura 2026.

En caso de no ser elegido, el jugador de los Diablos Rojos tendrá que esperar a conocer al rival del Bicampeón del futbol mexicano en la Fiesta Grande. Toluca enfrentará a León en el Estadio Nemesio Díez en la Jornada 17, en busca del cuarto lugar general.