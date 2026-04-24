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Futbol

Toluca busca blindar a Federico Pereira con renovación hasta 2031

Federico Pereira, central del Toluca | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 18:43 - 23 abril 2026
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El defensa uruguayo es prioridad para la directiva escarlata, que ya negocia una mejora salarial

Toluca ya trabaja en asegurar a una de sus piezas clave a largo plazo. De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, el club mexiquense se encuentra en negociaciones con Federico Pereira para extender su contrato hasta junio de 2031.

Buscan amarrarlo a largo plazo

La intención de la directiva de los Diablos Rojos es clara: renovar el vínculo del defensor uruguayo hasta junio de 2031, ampliando así el contrato actual que vence en 2028.

Además de la extensión, la propuesta incluye una importante mejora salarial, reflejo del crecimiento y peso que ha ganado Pereira dentro del equipo.

Federico Pereira l CRÉDITO:IMAGO7

Pieza clave en el proyecto escarlata

Pereira se ha consolidado como un elemento importante en el esquema de Toluca al coronarse con un bicampeonato en la Liga MX, lo que ha llevado al club a moverse con anticipación para evitar cualquier interés externo.

Con este movimiento, los Diablos Rojos buscan mantener estabilidad en su plantilla y asegurar talento no solo de cara a asegurar el tricampeonato en el Clausura 2026, sino en los torneos por venir.

Federico Pereira, central de Toluca, en la mira de la Juventus | MEXSPORT
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