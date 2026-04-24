Víctor Manuel Vucetich abre la puerta a un nuevo rol: ¿adiós definitivo a los banquillos?

En medio de rumores sobre un posible regreso al futbol mexicano, Víctor Manuel Vucetich rompió el silencio y dejó clara su postura: su etapa como entrenador podría estar llegando a su fin.

El experimentado técnico habló en entrevista con David Faitelson para el programa Faitelson sin Censura, donde reflexionó sobre su presente y lo que viene en su carrera.

Víctor Manuel Vucetich, previo al duelo contra Monarcas | IMAGO7

¿Retiro o pausa en su carrera?

Vucetich fue sincero al hablar de su futuro en los banquillos, dejando abierta la posibilidad de no volver a dirigir salvo una oferta muy especial.

Uno como gente de futbol jamás se retira… pero no es mi deseo seguir en el trabajo de la dirección técnica por todo lo que hemos vivido a lo largo de los años

Sus palabras reflejan un cambio de etapa tras una larga trayectoria, en la que se consolidó como uno de los técnicos más importantes del futbol mexicano.

Víctor Manuel Vucetich en Rayados | IMAGO7

Un nuevo rol en el futbol mexicano

Aunque dirigir ya no es su prioridad, el ‘Rey Midas’ no se aleja del deporte. El propio Vucetich dejó entrever que podría continuar desde otra trinchera.

Sería interesante… poder seguir aportando al futbol mexicano. Hay tiempos para cada cosa, para mí viene siendo un poquito más para allá

Entre las opciones, aparece la posibilidad de desempeñarse como consejero o directivo, aprovechando toda su experiencia.

Víctor Manuel Vucetich celebra la obtención de la Copa MX con Querétaro | MEXSPORT

Su última etapa en los banquillos

La más reciente experiencia de Vucetich fue con Mazatlán en el Clausura 2025, donde el equipo terminó en la posición 16 tras registrar cuatro triunfos, cinco empates y ocho derrotas.

Víctor Manuel Vucetich, en juego contra América | MEXSPORT

Más allá de su futuro, su historia ya está marcada. Vucetich presume un palmarés impresionante:

5 títulos de Liga MX

3 Copas MX

3 Concacaf Champions Cup

Su nombre está ligado al éxito… pero ahora, todo apunta a que su siguiente paso será fuera de la dirección técnica.

El ‘Rey Midas’ no se despide del futbol, pero sí podría estar cerrando uno de los capítulos más importantes de su carrera.