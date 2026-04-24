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Futbol

“No corta un centro”: La Volpe lanza dura crítica a Ochoa y cuestiona su lugar en el Tri

Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 20:08 - 23 abril 2026
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El ex técnico de la Selección Mexicana puso en duda que el arquero sea convocado por su nivel actual

Ricardo La Volpe no se guardó nada al hablar de Guillermo Ochoa. El exseleccionador nacional lanzó una fuerte crítica en una entrevista con Claro Sport sobre el rendimiento del portero y dejó abierta una polémica: su presencia en el Tri podría responder más a su imagen que a su nivel deportivo.

¿Pesa más el nombre que el presente?

La Volpe fue directo al señalar que el arquero mexicano ya no atraviesa su mejor momento, e incluso cuestionó las razones detrás de sus convocatorias.

“Yo creo que lo traen por imagen, no por condiciones”, señaló, dejando entrever que el peso mediático de Ochoa influye en las decisiones.

Además, remató con una de las críticas más contundentes: “no corta un centro”, haciendo referencia a una de las cualidades clave para cualquier guardameta.

Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana en entrenamiento | IMAGO7

Señala pérdida de cualidades

El exentrenador explicó que un portero de selección debe mantener atributos fundamentales como reflejos, seguridad aérea y capacidad de reacción.

Desde su perspectiva, Ochoa ha perdido parte de esas características, lo que pone en duda su rol como titular rumbo al Mundial de 2026.

Para La Volpe, el presente apunta hacia nuevas opciones. El técnico destacó a Raúl Rangel como una alternativa confiable bajo los tres postes.

Sin embargo, también lanzó una crítica estructural al futbol mexicano: la falta de desarrollo de porteros jóvenes.

Realmente no hemos generado arqueros
Raúl 'Tala' Rangel en calentamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Raúl 'Tala' Rangel en calentamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Mensaje directo para el Tri

Las declaraciones también impactan al entorno de Javier Aguirre, quien deberá tomar decisiones clave de cara al Mundial.

Mientras algunos respaldan la experiencia y liderazgo de Ochoa, otros coinciden en que es momento de dar paso a una nueva generación.

El debate está abierto y la portería sigue siendo uno de los temas más sensibles en la Selección Mexicana rumbo a 2026.

Guillermo Ochoa en un entrenamiento con la Selección Mexicana | MEXSPORT
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