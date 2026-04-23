Gilberto Mora muestra su felicidad tras volver a marcar y su estado de salud

Si a Gilberto Mora le va bien, a México le va bien. Después de meses de tratar una pubalgia, el joven jugador de los Xolos de Tijuana y la Selección Mexicana pudo regresar a las canchas, y no solo eso, pues en su tercer partido se volvió a encontrar con el gol y le dio una bocanada de esperanza al Tricolor de cara a la Copa del Mundo.

Después de la victoria del equipo fronterizo ante Pachuca, 'Morita' comentó en una entrevista a TUDN su felicidad no solo por marcar de nueva cuenta, sino por el gran estado de forma en el que se encuentra.

"Estuve un tiempo fuera, pero muy contento de poder estar otra vez jugando un partido de titular aquí en casa. La verdad, me sentí muy bien, sin molestias. Entonces, muy contento de poder estar de regreso y con la victoria del equipo, más que nada", comentó el joven jugador de Xolos.

Gilberto Mora, en festejo de gol, con Tijuana | IMAGO7

'Loquito' a lo Messi

Además de mencionar sobre su gol, el cual abrió el camino para la victoria de la jauría, Gilberto Mora también destacó la anotación de su compañero Diego Abreu, hijo del entrenador de Tijuana. Para el destacado futbolista mexicano, el tanto del 'Loquito' fue al más puro estilo de Lionel Messi.

"La jugada fue muy rápida. Yo iba nada más acompañando, pero la verdad fue un golazo estilo Messi. Entonces, muy contento por él, se lo merece también, y contento por el equipo", aseveró Mora.

Diego Abreu, en festejo de gol | IMAGO7

¿Qué dijo sobre el Mundial 2026?

Sebastián 'Loco' Abreu no fue el único que sonrió tras el regreso de Gilberto Mora, sino que también Javier Aguirre. A menos de dos meses para el inicio de la Copa del Mundo, el joven talento mexicano está en busca de su mejor nivel, por lo que dejó un claro mensaje sobre representar al Tricolor en la próxima justa.

"La verdad que estoy muy motivado por lo que viene. Espero seguir así, jugando, dando todo lo que tengo dentro del campo. Día con día mejorar y poder estar en esa lista para el Mundial", sentenció Morita.