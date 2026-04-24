Ola de calor en CDMX del 25 al 30 de abril: alertan por temperaturas de hasta 32 grados

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial ante la llegada de una onda de calor que afectará a la Ciudad de México durante varios días. El fenómeno comenzará a impactar a partir de este jueves y se extenderá hasta el 30 de abril, con condiciones que podrían poner en riesgo la salud de la población.

Durante este periodo, se esperan temperaturas máximas que irán de los 29 a los 32 grados Celsius en gran parte de la capital. Aunque estas cifras pueden parecer habituales en otras regiones del país, en la CDMX representan un aumento importante que eleva la sensación térmica.

A este panorama se suma la presencia de radiación ultravioleta elevada, cielo parcialmente nublado y rachas de viento por las tardes, lo que podría provocar tolvaneras en distintas zonas. Esta combinación no solo intensifica el calor, también puede afectar la calidad del aire y la visibilidad.

¿Qué riesgos provoca la onda de calor en la CDMX?

Las autoridades han advertido que estas condiciones pueden derivar en problemas de salud como golpe de calor, deshidratación y afectaciones en la piel por exposición prolongada al sol. Los efectos pueden ser más severos en sectores vulnerables.

Entre los grupos de mayor riesgo se encuentran niñas y niños, adultos mayores y mascotas, quienes pueden resentir con mayor facilidad los cambios de temperatura y la exposición directa a la radiación solar.

Además, la presencia de tolvaneras por las tardes podría agravar problemas respiratorios, especialmente en personas con padecimientos previos, por lo que se recomienda extremar precauciones.

La SGIRPC emitió alerta por una ola de calor en CDMX del 25 al 30 de abril./ Pixabay

¿Qué recomienda Protección Civil ante el calor extremo?

Ante este escenario, la SGIRPC pidió a la población tomar medidas preventivas para reducir riesgos. Entre las principales recomendaciones está evitar exponerse al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, que es cuando la radiación alcanza niveles más altos.

También se sugiere mantenerse en espacios frescos y ventilados, hidratarse constantemente, incluso sin sentir sed, y utilizar bloqueador solar, así como ropa ligera y de colores claros.

Se prevén temperaturas de hasta 32 grados Celsius en la capital./ X: @SGIRPC_CDMX

El uso de gorras, sombreros, gafas de sol o sombrillas también puede ayudar a disminuir la exposición directa al sol. Asimismo, se recomienda no consumir alimentos en la vía pública, ya que el calor acelera su descomposición.

Otro punto clave es estar atentos a síntomas como mareo, fatiga o piel enrojecida, que pueden ser señales de golpe de calor y requieren atención médica inmediata.

Este fenómeno no será exclusivo de la capital. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la onda de calor se extenderá a varios estados del país debido a una circulación anticiclónica que favorece el ambiente extremadamente caluroso.