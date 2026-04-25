Estos han sido los entrenadores del Cruz Azul en la era de Iván Alonso como director deportivo

La llegada de Joel Huiqui como entrenador interino al Cruz Azul ha extendido la lista de técnicos en la era de Iván Alonso como director deportivo, aquí repasamos el paso de los DT's en la gestión del uruguayo.

Martín Anselmi (Clausura 2024 – Apertura 2024)

El técnico argentino fue la primera gran apuesta del nuevo proyecto. Llegó para el Clausura 2024. En su primer torneo llevó a Cruz Azul hasta la final de la Liga MX, quedándose a un paso del título.

Para el Apertura 2024, el equipo mantuvo protagonismo alcanzando las semifinales ante el América. Sin embargo se fue de manera sorpresiva para marcharse al Porto tras disputar dos jornadas del Clausura 2025. Su balance fue positivo en 50 partidos al mando dejó una marca 28V, 10E y 12D

Anselmi en la banca durante un partido de Cruz Azul | IMAGO7

Vicente Sánchez (Interino – Clausura 2025)

El uruguayo tomó las riendas de manera interina después de que Anselmi dejara el barco iniciado el Clausura 2025. Pese a la incertidumbre logró uno de los hitos más importantes recientes del club: conquistar la Concachampions, asegurando además el boleto a la Copa Intercontinental y al Mundial de Clubes.

Vicente Sánchez durante la Final de la Copa de Campeones Concacaf 2025 | IMAGO 7

Sin embargo, la deuda quedó en la Liga MX siendo eliminados en Semifinales otra vez por el acérrimo rival, dejó su marca con 18V, 8E y 2D en 28 partidos

Nicolás Larcamón (Apertura 2025 – Clausura 2026, hasta J16)

Con credenciales sólidas en la Liga MX, Larcamón llegó para el Apertura 2025. En su primer torneo el equipo mostró lapsos interesantes, pero sin consolidarse como contendiente firme y se despidió en Semifinales ante Tigres.

Para el Clausura 2026, la situación se complicó: Cruz Azul acumuló una racha de nueve partidos sin conocer la victoria, lo que terminó por sentenciar su salida tras la Jornada 16. El proyecto se acabó con 47 partidos 22V, 18E y 7D

Nicolás Larcamón, entrenador argentino | MEXSPORT

Joel Huiqui (Interino – Clausura 2026, desde J17)