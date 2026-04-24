Marcelo Ebrard bajo investigación por estancia de su hijo en embajada de Londres

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inició una investigación contra Marcelo Ebrard por la estancia de su hijo en la Embajada de México en Londres, luego de denuncias ciudadanas y señalamientos de posible uso indebido de recursos públicos.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, el procedimiento se abrió de manera automática conforme a la ley tras las solicitudes recibidas.

El caso surge tras revelarse que Marcelo Patrick Ebrard Ramos vivió en la residencia oficial de la embajada durante varios meses entre 2021 y 2022, periodo en el que su padre se desempeñaba como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La Secretaría Anticorrupción abrió una investigación por la estancia del hijo de Ebrard en Reino Unido. / AP

¿Por qué investigan a Marcelo Ebrard?

La indagatoria busca determinar si hubo violación a normas o uso indebido de recursos públicos, ya que el inmueble diplomático está destinado exclusivamente a funciones oficiales.

Según reportes, el joven permaneció en la residencia al menos seis meses mientras realizaba estudios en Londres.

Además, versiones señalan que durante su estancia habría contado con servicios del personal de la embajada, como limpieza y alimentación, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles privilegios.

Incluso, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos como abuso de autoridad, peculado y tráfico de influencias.

El hijo del ex canciller habría permanecido alrededor de seis meses en la residencia diplomática en Londres. / RS

La postura de Ebrard

El actual secretario de Economía reconoció que su hijo sí vivió en la embajada, pero rechazó cualquier irregularidad.

El funcionario aseguró que la estancia fue resultado de una invitación de la entonces embajadora y sostuvo que: “No usamos ningún recurso indebidamente”. También ha defendido que se trató de una decisión personal en un contexto marcado por la pandemia de COVID-19.

Ebrard reconoció la estancia de su hijo, pero negó cualquier irregularidad o uso indebido de recursos. / AP

¿Qué sigue en el caso?

La Secretaría Anticorrupción deberá revisar si la estancia del hijo de Ebrard incumplió el Código de Ética del servicio exterior, el cual prohíbe utilizar cargos públicos para obtener beneficios personales.