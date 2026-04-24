José Pablo Coello anuncia llegada a su nueva 'casa': "El diamante está en buenas manos"

Las salidas de Fox Sports no se han detenido de un tiempo a la fecha, pues Gustavo Mendoza, miembro importante del canal, ha sido presentado como nuevo refuerzo de ESPN y, tan solo unos días después, ahora es José Pablo Coello quien anuncia su llegada a un nuevo canal.

Para muchos era algo esperado, para algunos otros ha sido sorpresivo y para otros tantos más, realmente no saben a dónde ha llegado, pues el nombre es bastante similar al de su antiguo lugar de trabajo.

José Pablo Coello se va de Fox Sports México | IG: @jpcoellofox

¿A dónde ha llegado JP?

Coello es conocido por narrar MLB y NFL, por lo que era difícil pensar en que fuera contratado por un canal que no tuviera alguno de estos dos deportes, así que este viernes 24 de abril se ha anunciado de manera oficial su llegada a Fox, con la intención de dejar en claro que estará presente en las transmisiones de las Grandes Ligas.

"El diamante está en buenas manos, ¡bienvenido a la Familia Fox!", fueron las palabras con las que le dieron la bienvenida al relator de futbol americano y beisbol. Asimismo, se ha anunciado que Coello debutará muy pronto, pues lo hará este sábado 25 de abril en la Mexico City Series entre los Arizona Diamondbacks y los San Diego Padres.

La llegada de José Pablo ha generado ya ciertas dudas, pues era parte de las narraciones de NFL en Fox Sports, por lo que podría ser que el canal haya perdido también los derechos de estas transmisiones, así que los fans ya están preguntando si habrá futbol americano a través de Fox, pero han agradecido la llegada de JP a una de las nuevas opciones de transmisiones en México.

Sus antiguos compañeros de Fox Sports México y algunos de los consumidores del nuevo canal ya han expresado su opinión al respecto de este fichaje, con algunos diciendo a tono de broma que no saben realmente a cuál de los dos Fox ha llegado, pues el nombre entre los dos lugares en los que ha trabajado recientemente se parecen demasiado.

Micrófono Fox Sports | MEXSPORT

Más salidas de Fox Sports

Además de José Pablo Coello, Gustavo Mendoza fue de las salidas más recientes del canal y junto a esos nombres, una gran cantidad de viejos conocidos de una de las televisoras más importantes de México.