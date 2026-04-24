Carlos Salcido se ilusiona con el presente de Chivas: “Están revalidando lo del torneo pasado”

El gran momento que vive Chivas no pasa desapercibido, ni siquiera para sus referentes históricos. Carlos Salcido, uno de los futbolistas más emblemáticos del club, habló con entusiasmo sobre la actualidad del Guadalajara, dejando claro que ve a un equipo sólido, en crecimiento y con argumentos para competir por cosas importantes.

⚪️🔴Carlos Salcido resalta el gran nivel actual de las Chivas (@Chivas) y asegura que el equipo llega con fuerza para encarar la próxima Liguilla 🐐⚽️



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Durante la premier de su serie, el exdefensor rojiblanco no ocultó su satisfacción por el rendimiento del equipo, al que considera incluso superior al del torneo pasado, tanto en funcionamiento como en resultados.

Así es el poster promocional del documental de Carlos Salcido | ESPECIAL

Un equipo que evolucionó y hoy da resultados

Salcido fue claro al analizar el presente del Guadalajara: no se trata solo de un buen momento pasajero, sino de una evolución que viene desde torneos anteriores y que hoy comienza a rendir frutos de forma más contundente.

Contento, contento… demasiado de que están superlíderes, de que están jugando muy bien. Creo que están revalidando el torneo pasado… hoy con mejores resultados

Sus palabras reflejan una realidad: Chivas no solo ha mantenido una base competitiva, sino que ha logrado potenciar su rendimiento colectivo, algo clave en una liga tan exigente como la mexicana. El equipo ha sabido sostener una identidad futbolística y complementarla con resultados, lo que lo coloca como uno de los protagonistas del torneo.

Carlos Salcido ante los medios en un evento del Salón de la Fama l IMAGO7

Jugadores en alza y ADN de Selección

Otro de los puntos que más destacó Salcido fue el nivel individual de varios futbolistas del plantel, a quienes ve con argumentos suficientes para formar parte de la Selección Mexicana.

Me da gusto que estén en muy buen momento algunos futbolistas… la mayoría para estar ahí. Me da mucho gusto que muchos vayan a selección o tengan la posibilidad; se lo merecen muchísimo

Para el exlateral, esto no es casualidad. Forma parte de la esencia histórica del club: nutrir al futbol mexicano con talento nacional.

Carlos Salcido como futbolista de Veracruz l IMAGO7

La Liguilla, el verdadero examen

Más allá del gran momento en fase regular, Salcido sabe que el verdadero reto está por venir. La Liguilla será el escenario donde Chivas tendrá que confirmar todo lo que ha construido.

Ahí, la presión aumenta, los errores se pagan caro y la consistencia se vuelve determinante.

“Esperemos una buena Liguilla… a ver qué, a ver cómo nos va”, expresó, dejando ver esa mezcla de ilusión y cautela que caracteriza a los momentos decisivos.