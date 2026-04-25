Santos Escobar es despedido de WWE

La empresa WWE confirmó la salida de Santos Escobar, poniendo fin a una etapa en la que el mexicano logró consolidarse como uno de los talentos latinos más destacados del roster.

Durante su paso por la compañía, Escobar consiguió el campeonato crucero, además de protagonizar una lucha de escaleras ante JD McDonagh para unificar los títulos de la división, uno de los momentos más recordados de su carrera.

Santos Escobar durante una función de lucha en NXT

Presencia en grandes escenarios

El luchador también formó parte de la nueva versión de la LWO, donde compartió protagonismo con Rey Mysterio, incluyendo su participación en WrestleMania 40, donde ambos coincidieron en una lucha por equipos.

Rey Mysterio junto a Santos Escobar

Previo a su salida, Escobar tenía contemplado un enfrentamiento ante Hijo del Dr. Wagner Jr. por el campeonato latinoamericano en AAA; sin embargo, su despido impidió que ese combate pudiera realizarse.

Regreso de Santos Escobar | wwe.com