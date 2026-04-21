CM Punk: ¿Qué sigue para el Chicago Made tras perder el Campeonato Pesado de WWE?

Hace algunos años, era muy complicado, prácticamente imposible pensar en que CM Punk regresara a WWE; sin embargo, en 2023, en el evento Survivor Series, se dio el tan ansiado retorno después de su abrupta salida en 2014, desatando el cariño por parte de los fans.

Desde su regreso a la empresa, uno de los objetivos del Chicago Made, más allá de ser campeón de nueva cuenta, tenía que ver con cerrar WrestleMania, pues a pesar de haber sido el evento central de la Noche 1 de la edición 41, el dueño del tema Cult of Personality aún quería más, y se le cumplió, pues este pasado 19 de abril, protagonizó un combate de antología ante Roman Reigns, pero desafortunadamente perdió su querida presea.

CM Punk en su impresionante regreso a WWE en 2023 | wwe.com

¿Qué sigue para Punk?

Tan pronto pudo aparecer de nuevo, CM Punk hizo presencia en un ring de WWE, esta vez para el Monday Night Raw after WrestleMania, el cual se esperaba fuera bastante impredecible, y así fue para muchos fanáticos, pues en su discurso, el 'punketo' agradeció a todos los fans por haberlo apoyado en el camino a ser campeón y durante su reinado, en el cual tuvo que suplir a Seth Rollins, quien sufrió una lesión en el hombro.

Al terminar de hablar, Punk refirió a que "nunca se sabe cuando una oportunidad titular puede caer del cielo"; acto seguido, sonó 'Kingdom', la canción de Cody Rhodes, dándole entrada al campeón de WWE, con este prácticamente lanzando un reto para Punk, el cual fue aceptado de una manera extraña, pues Cody le dijo que "solamente diga cuando", pero por el momento no hay fecha para que se lleve a cabo esta lucha, pues 'The American Nightmare' presenta una lesión ocular.

Careo entre CM Punk y Cody Rhodes en Raw after Mania | wwe.com

Es así que, a pesar de haber perdido su campeonato mundial pesado, CM Punk realmente podría seguir en la órbita de las preseas máximas de la empresa, esta vez enfrentando a un buen amigo; no obstante, si llegara a darse esa lucha y el excampeón volviera a serlo, pero con el título de WWE, podría venirse un cambio de marca, para así 'sacudir' un poco a la empresa.

¿Seguirá su camino en SmackDown?

El viernes previo a WrestleMania 42 en Las Vegas, CM Punk fue parte de un segmento precisamente ante Cody Rhodes en el show de la marca azul de los viernes por la noche, así que no sería descabellado pensar que los directivos estén pensando en cambiarlo de marca, todo desencadenado de una posible nueva consecución de un campeonato, pero con un diseño diferente.

También hay rumores de que la lesión de Cody Rhodes en el ojo izquierdo es peor de lo que se esperaba, por lo que, de ser así, podría haber una posibilidad real de dejar vacante el campeonato y, aunque no luchara contra el mismo Cody, Punk podría ser uno de los candidatos más importantes a suplirlo como campeón máximo interino dentro de la empresa.

CM Punk después de haber ganado el campeonato mundial pesado en SummerSlam 2025 | wwe.com