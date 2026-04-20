"Hicimos magia": Roman Reigns dedica emotivo mensaje a CM Punk después de su lucha en el evento central de WrestleMania 42

Volvimos a la era del 'Jefe Tribal', Roman Reigns es el nuevo campeón mundial pesado de WWE después de vencer a CM Punk en lo que puede ser catalogada como la mejor lucha de WrestleMania Vegas, pero eso dependerá de la opinión de cada quien.

En cuanto al nuevo monarca de la marca roja, su victoria lo ha vuelto a colocar en lo más alto de la relevancia de la programación, por lo que se ha dedicado a mandar algunos mensajes con respecto a lo que será su futuro inmediato y a largo plazo dentro de la empresa.

Roman Reigns en la cima de WWE una vez más | Captura de pantalla

Agradecimiento para su rival

El mensaje de Roman Reigns en redes sociales es bastante simple, pues en él, agradece a CM Punk por la lucha que tuvieron en el main event de la segunda noche de WrestleMania 42, incluso después de todo lo que los llevó a tener una de las rivalidades más importantes de cara al evento.

A pesar de toda la mier** por la que me has hecho pasar a lo largo de los años, puedo decir sinceramente najo esas luces brillantes... hicimos magia. Todavía te odio, pero la noche de ayer vivirá para siempre

Despite All The Shit You’ve Put Me Through Over The Years, I Can Honestly Say Under Those Bright Lights… We Made Magic.



I Still Hate You, But Last Night Will Live Forever. ☝🏽#WrestleMania pic.twitter.com/9ZKIVyUuje — Roman Reigns (@WWERomanReigns) April 20, 2026

Dicho mensaje terminó con el emoji que simboliza la seña particular de su reinado anterior a este reciente, con el índice levantado para reconocerlo. Los fans por su lado, le han agradecido a él por darle el mérito que se merece a Punk por el gran combate exhibido la noche del domingo 19 de abril.

¿Qué pasa ahora con el campeón?

Una de las críticas más fuertes que había tenido la posible victoria de Roman Reigns, ahora convertida en realidad, era de acuerdo a las pocas apariciones que 'The Tribal Chief' tenía hasta antes de volver a convertirse en campeón; sin embargo, él mismo en el post show ha aclarado su situación.

Ante los micrófonos de WWE, Roman Reigns ha asegurado que "esa mier** de part timer (luchador a medio tiempo) se acabó", dejando en claro que trabajará en WWE sin parar a lo largo de todo el verano.

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