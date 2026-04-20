WrestleMania 42: ganadores y perdedores que marcaron la Vitrina de los Inmortales
WrestleMania 42 cumplió con el espectáculo y dejó historias que marcarán el rumbo de WWE en los próximos meses. Entre coronaciones, defensas exitosas y derrotas dolorosas, la Vitrina de los Inmortales tuvo claros ganadores y otros que salieron muy golpeados.
Los grandes ganadores de la Noche 1
La Noche 1 arrancó con triunfos importantes como el de The Usos y LA Knight, quienes se impusieron a The Vision y Speed. También destacó Jacob Fatu al derrotar a Drew McIntyre en una lucha sin sanción.
En la división femenil, Brie Bella y Paige se coronaron campeonas en pareja tras imponerse a equipos como Alexa Bliss y Charlotte Flair, Lyra Valkyrie y Bayley, además de Nia Jax y Lash Legend.
Otra gran ganadora fue Becky Lynch, quien conquistó el Campeonato Intercontinental al vencer a AJ Lee. Además, Gunther salió con la mano en alto tras superar a Seth Rollins.
La gran sorpresa llegó con Liv Morgan, quien destronó a Stephanie Vaquer para convertirse en nueva campeona mundial de WWE, mientras que Cody Rhodes retuvo el Campeonato de WWE ante Randy Orton.
Los grandes ganadores de la Noche 2
Para la Noche 2, Oba Femi dio el golpe al vencer a Brock Lesnar, marcando el retiro de “La Bestia Encarnada”. También brilló Penta, quien retuvo el Campeonato Intercontinental en una lucha de escaleras ante nombres como Rey Mysterio y Dragon Lee.
Trick Williams se coronó campeón de Estados Unidos al vencer a Sami Zayn, mientras que Finn Bálor en su versión “Demon” derrotó a Dominik Mysterio.
En la cima, Rhea Ripley se convirtió en nueva campeona de WWE tras vencer a Jade Cargill, y Roman Reigns cerró la noche al derrotar a CM Punk para convertirse en campeón mundial pesado.
Un nuevo panorama en WWE
WrestleMania 42 no solo entregó espectáculo, también redefinió jerarquías. Nuevos campeones, despedidas históricas y figuras consolidadas dejan claro que WWE entra en una nueva etapa tras su evento más importante.
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