WrestleMania 42: ganadores y perdedores que marcaron la Vitrina de los Inmortales

WrestleMania 42 cumplió con el espectáculo y dejó historias que marcarán el rumbo de WWE en los próximos meses. Entre coronaciones, defensas exitosas y derrotas dolorosas, la Vitrina de los Inmortales tuvo claros ganadores y otros que salieron muy golpeados.

Los grandes ganadores de la Noche 1

La Noche 1 arrancó con triunfos importantes como el de The Usos y LA Knight, quienes se impusieron a The Vision y Speed. También destacó Jacob Fatu al derrotar a Drew McIntyre en una lucha sin sanción.

En la división femenil, Brie Bella y Paige se coronaron campeonas en pareja tras imponerse a equipos como Alexa Bliss y Charlotte Flair, Lyra Valkyrie y Bayley, además de Nia Jax y Lash Legend.

Paige ha regresado oficialmente a WWE | Captura de pantalla

Otra gran ganadora fue Becky Lynch, quien conquistó el Campeonato Intercontinental al vencer a AJ Lee. Además, Gunther salió con la mano en alto tras superar a Seth Rollins.

La gran sorpresa llegó con Liv Morgan, quien destronó a Stephanie Vaquer para convertirse en nueva campeona mundial de WWE, mientras que Cody Rhodes retuvo el Campeonato de WWE ante Randy Orton.

Randy Orton planea seguir con la rivalidad ante Cody Rhodes | Captura de pantalla

Los grandes ganadores de la Noche 2

Para la Noche 2, Oba Femi dio el golpe al vencer a Brock Lesnar, marcando el retiro de “La Bestia Encarnada”. También brilló Penta, quien retuvo el Campeonato Intercontinental en una lucha de escaleras ante nombres como Rey Mysterio y Dragon Lee.

Penta retiene su título en WrestleMania | CAPTURA

Trick Williams se coronó campeón de Estados Unidos al vencer a Sami Zayn, mientras que Finn Bálor en su versión “Demon” derrotó a Dominik Mysterio.

En la cima, Rhea Ripley se convirtió en nueva campeona de WWE tras vencer a Jade Cargill, y Roman Reigns cerró la noche al derrotar a CM Punk para convertirse en campeón mundial pesado.

Roman Reigns en la cima de WWE una vez más | Captura de pantalla

Un nuevo panorama en WWE

WrestleMania 42 no solo entregó espectáculo, también redefinió jerarquías. Nuevos campeones, despedidas históricas y figuras consolidadas dejan claro que WWE entra en una nueva etapa tras su evento más importante.