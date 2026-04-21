CM Punk explota tras WrestleMania 42: Lanza el celular de un fan en Las Vegas

CM Punk vivió una noche para el olvido tras WrestleMania 42. Luego de caer ante Roman Reigns en el evento principal, el luchador protagonizó un tenso altercado con un fanático en el MGM Grand Hotel & Casino de Las Vegas, un momento que quedó captado en video y rápidamente se volvió viral.

El incidente ocurrió la madrugada del lunes, cuando Punk confrontó a un hombre que estaba grabando a su amiga y colega Bayley mientras convivía con su esposa en el lobby del hotel. La reacción del ex campeón mundial no pasó desapercibida y encendió la conversación entre los seguidores de la WWE.

CM Punk ha perdido su título ante Roman Reigns | wwe.com

CM Punk protagoniza altercado con fan tras WrestleMania 42

De acuerdo con las imágenes difundidas, CM Punk se acercó de forma directa al fan y, tras un intercambio de palabras, terminó golpeando el teléfono del sujeto, tirándolo al suelo. La situación escaló rápidamente hasta que elementos de seguridad intervinieron para evitar que el conflicto pasara a mayores.

Después del incidente, el luchador se mantuvo serio y desafiante, mientras el fan, visiblemente nervioso, optó por retirarse del lugar ofreciendo disculpas. El momento ha generado debate en redes sociales sobre los límites entre la privacidad de los luchadores y el comportamiento de algunos aficionados.

CM Punk smacks away fan's phone after WrestleMania loss to Roman Reigns. 😬 https://t.co/4XueMMpb6u pic.twitter.com/UwKU3Ut1EH — TMZ (@TMZ) April 20, 2026

La derrota de CM Punk y la polémica con fans en WWE

Horas antes del altercado, CM Punk había sido derrotado por Roman Reigns en el combate estelar de WrestleMania 42, perdiendo así el Campeonato Mundial Peso Pesado tras una intensa lucha en el Allegiant Stadium.

Por su parte, Bayley también tuvo una noche complicada, ya que fue vencida por Paige, quien regresó triunfalmente a la WWE en una lucha fatal de cuatro esquinas por equipos. Este contexto habría contribuido al ambiente tenso que rodeó a varias superestrellas tras el evento.

CM Punk buscará pronto regresar a la cima | wwe.com