WrestleMania Noche 2: ¿Qué esperar este domingo de La Vitrina de los Inmortales?

Después de la Noche 1 de WrestleMania 42, donde hubo momentos que marcaron una noche llena de momentos interesantes para la historia de WWE, ahora es el turno de la noche que tendrá la misión de cerrar con una nota alta el evento más importante de la lucha libre profesional.

La segunda noche de WrestleMania 42 apunta a robarse los reflectores con una cartelera cargada de estrellas, campeonatos en juego y enfrentamientos que pueden marcar época dentro de WWE.

Una apertura de poder absoluto

La velada arrancará con un choque de titanes cuando Oba Femi se mida ante Brock Lesnar, en un combate que promete intensidad desde el primer segundo.

El Campeonato Intercontinental estará en juego en una lucha de escaleras protagonizada por Penta El Zero Miedo, Dragon Lee, JD McDonagh, Rusev y Rey Mysterio, un combate donde todo puede pasar.

Penta defenderá en WrestleMania ante cinco rivales más | wwe.com

Luchas de alto calibre a lo largo de la cartelera

Jade Cargill defenderá el Campeonato Femenino de WWE ante Rhea Ripley, en una lucha que enfrenta poder, presencia y dominio dentro del ring.

Sami Zayn vs. Trick Williams en WrestleMania 42 | wwe

El título de los Estados Unidos estará en juego cuando Sami Zayn ponga en juego su campeonato ante Trick Williams, en un duelo que puede cambiar el rumbo de ambos.

Finn Bálor en su versión Demon se enfrentará a Dominik Mysterio, en un combate cargado de historia y cuentas pendientes.

Finn Bálor vs. Dominik Mysterio en WrestleMania 42 | WWE

Roman Reigns vs. CM Punk: el gran cierre

El evento estelar lo protagonizarán Roman Reigns y CM Punk, quienes se enfrentarán por el Campeonato Mundial Pesado de WWE en una lucha que promete ser el punto más alto de la noche.

Todo está listo para una Noche 2 que apunta a ser inolvidable en WrestleMania 42.