Fernando Mendoza se roba los reflectores durante la Final de la Stanley Cup

Fernando Mendoza todavía no debuta oficialmente con los Raiders, pero ya comienza a convertirse en una de las personalidades más populares del deporte en Las Vegas.

El quarterback de ascendencia cubana fue visto este sábado en el T-Mobile Arena durante el partido de Las Vegas Golden Knights en la Final de la Stanley Cup, donde rápidamente se llevó la atención de los aficionados presentes.

Mendoza fue invitado de los Golden Knights | Redes

¿Qué hizo Fernando Mendoza en el juego de los Golden Knights?

Las cámaras del inmueble enfocaron a Mendoza en uno de los palcos mientras seguía las acciones del encuentro. La reacción del público no tardó en llegar, con aplausos y muestras de apoyo para el jugador que está llamado a liderar una nueva etapa para la histórica franquicia de la NFL.

La presencia del mariscal de campo no pasó desapercibida debido a la enorme expectativa que ha generado desde que fue seleccionado por los Raiders con la primera elección global del Draft 2026.

Mendoza apareció previo al encuentro en las pantallas gigantes para empezar a ponerle ambiente con el sonido de la sirena que se prende previo a cada encuentro de los Golden Knights.

Fernando Mendoza, mariscal de campo de Raiders | AP

Mendoza ha sido recibido como héroe en la Ciudad del Pecado

Considerado uno de los prospectos más talentosos de los últimos años, Mendoza llegó a la organización con la misión de convertirse en el quarterback franquicia que devuelva al equipo a los primeros planos de la liga.

FERNANDO MENDOZA IS THE PREGAME SIREN CRANKER FOR VEGAS, LET'S FLIPPIN GOOOOOO 🚨 pic.twitter.com/L5QLz9FOoo — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) June 7, 2026

Desde su arribo a Las Vegas, el cubano ha sido recibido como una auténtica celebridad. Su historia, su ascendencia caribeña y el éxito que tuvo durante su etapa universitaria con Indiana, han provocado que una gran parte de la afición de los Raiders lo vea como el rostro del futuro de la organización.

La aparición en el partido de los Golden Knights refleja la rápida integración de Mendoza a la comunidad deportiva de Las Vegas. Los equipos profesionales de la ciudad han mostrado una fuerte conexión en los últimos años, y la presencia del quarterback en uno de los eventos más importantes del calendario deportivo local fue bien recibida por los aficionados.