Liv Morgan destrona a Stephanie Vaquer en WrestleMania 42 y conquista el Campeonato Mundial

La historia de dominio de Stephanie Vaquer llegó a su fin en WrestleMania 42. En una de las luchas más esperadas de la noche, Liv Morgan logró imponerse para convertirse en nueva Campeona Mundial, terminando con un reinado que superó los 200 días.

El combate no solo marcó el cambio de campeona, sino también un golpe duro para Vaquer, quien perdió el invicto en el roster principal justo en su primera aparición en el escenario más grande de WWE.

Se rompe una racha histórica

La chilena había construido un ascenso meteórico desde su llegada a la empresa. Su camino comenzó tras destacar en las clasificatorias rumbo a Money in the Bank, donde rápidamente se consolidó como una de las figuras más dominantes.

Stephanie Vaquer llegará como campeona a WrestleMania | wwe.com

Posteriormente, Vaquer ganó la batalla real en Evolution y dio el gran salto al conquistar el Campeonato Mundial tras vencer a Iyo Sky en Wrestlepalooza.

Desde entonces, mantuvo una racha invicta con defensas ante Raquel Rodriguez y Nikki Bella, hasta llegando a derrotar a Tiffany Stratton en Crown Jewel por el campeonato femenino de Crown Jewel, logros que la posicionaron como una campeona sólida y difícil de vencer, hasta que se cruzó con Liv Morgan en WrestleMania.

Stephanie Vaquer y Seth Rollins como campeones Crown Jewel | wwe.com

Liv Morgan aprovecha el momento más grande

Por su parte, Liv Morgan supo capitalizar la oportunidad en el momento más importante del año. Con una actuación decente y con ayuda de Roxanne Perez y Raquel Rodriguez, logró frenar el impulso de Vaquer y escribir su nombre en lo más alto de la división femenina de Raw.

La victoria no solo representa un nuevo campeonato en su carrera, sino también un golpe de autoridad dentro de WWE.

Vaquer, una estrella destinada a marcar época

Más allá de la derrota, el impacto de Stephanie Vaquer en WWE es innegable. Con una formación de 10 años en México, la chilena se convirtió en la primera luchadora latina en conquistar un campeonato mundial dentro de la empresa.

Stephanie Vaquer dejará próximamente las filas del CMLL.

Su ascenso, dominio y conexión con el público la colocan como una de las grandes figuras de la nueva generación, llamada a ser protagonista en los próximos años dentro del wrestling internacional.