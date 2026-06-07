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Lucha

¡Vuelve el Rey de los Luchadores! Dominik Mysterio regresará a AAA el próximo 20 de junio

Dominik Mysterio regresará a AAA el 20 de Junio | CAPTURA DE PANTALLA AAA
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 20:53 - 06 junio 2026
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El Megacampeón volverá a la Caravana Estelar tras su aparición en Rey de Reyes, donde defendió su presea

La AAA sigue dando que hablar. Ahora se confirmó el regreso de Dominik Mysterio a la Tres Veces Estelar, luego de que Rey Mysterio revelara que su hijo estará de vuelta en la empresa el próximo 20 de junio en Mérida.

La noticia surgió durante una entrevista en la que al histórico enmascarado le preguntaron sobre la reacción de Dominik tras el anuncio de Rey Mysterio como nuevo gerente general de AAA. Fue entonces cuando adelantó que el integrante de The Judgment Day volverá a aparecer en la Caravana Estelar en las próximas semanas.

Dominik Mysterio volverá a AAA tras varios meses de ausencia

La última aparición de Dominik en AAA ocurrió el pasado 14 de marzo durante Rey de Reyes, uno de los eventos más importantes del calendario de la promotora mexicana.

Dominik Mysterio en la lucha ante John Cena en Survivor Series 2025 | wwe.com

Aquella noche, el heredero de la dinastía Mysterio defendió el Megacampeonato AAA frente a Hijo del Vikingo, protagonizando uno de los combates más comentados del evento gracias a la histórica alianza entre WWE y la promotora mexicana.

Desde entonces, Dominik se había mantenido enfocado en sus compromisos dentro de WWE, donde continúa siendo una de las principales figuras de la empresa. El hijo de Mysterio había aparecido por medio de videos en la programación.

Dominik Mysterio sigue siendo el campeón intercontinental | wwe.com

La alianza WWE-AAA sigue generando momentos históricos

Después de la Noche de los Grandes y la histórica lucha entre el Grande Americano y el “OG” Grande Americano, siendo la lucha mejor valorada en la historia de la WWE, ahora suma el regreso de Dominik, que representa un nuevo capítulo en la colaboración entre WWE y AAA.

Además, la presencia del actual Megacampeón genera una enorme expectativa entre los aficionados mexicanos en espera de ver qué tiene preparado en el show de cara a TripleMania 34

Con el regreso de Dominik Mysterio, programado para el 20 de junio, todo apunta a que volverá a ser protagonista dentro de AAA, reforzando una alianza que continúa transformando el panorama de la lucha libre internacional.

Dominik Mysterio entrando a WrestleMania 42 | CAPTURA DE PANTALLA DE LAS VERGAS
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