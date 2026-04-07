Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

WrestleMania 42: Stephanie Vaquer, una vida de entrega para llegar a la Vitrina de los Inmortales de WWE

Stephanie Vaquer ha sido un ejemplo de superación para las mujeres del mundo | wwe.com
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 13:22 - 07 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
'La Primera' tendrá su primera lucha en WrestleMania este 2026; enfrentará a la ganadora del Royal Rumble Femenino

Las luchas femeninas de WrestleMania son muy diferentes si tomamos en cuenta la edición del 2025 y la edición que está a solo unos cuantos días de llevarse a cabo. En WrestleMania 41, la lucha por el campeonato femenino de WWE tuvo a Tiffany Stratton enfrentando a Charlotte Flair, mientras que el campeonato mundial femenino fue defendido por Iyo Sky ante Rhea Ripley y Bianca Belair.

Este año, Rhea Ripley vuelve a 'atacar' por un campeonato al enfrentarse a Jade Cargill; sin embargo, del lado del título que es parte de la marca roja, Stephanie Vaquer será la encargada de portar el título para defenderlo ante Liv Morgan, vencedora de la Batalla Real de Mujeres al principio del año.

Stephanie Vaquer hizo una publicación para confirmar su salida del CMLL. | IG: @stephanie.vaquer

¿Cuál es la historia de 'La Primera'?

A lo largo de las historias de las que ha formado parte en WWE, ya sea en la marca de desarrollo NXT o en el elenco principal, Stephanie Vaquer ha contado más detalles acerca de lo difícil que ha sido su carrera, pues ha tenido que sufrir para poder llegar a la cima del éxito.

Todo comenzó desde su formación como luchadora en su natal Chile, en donde trabajó bajo el nombre de Dark Angel, iniciando en 2009 desde los 16 años; posteriormente se mudó a México en el 2013 para poder continuar con su entrenamiento de cara a poder llegar a las grandes ligas.

Con 19 años, fue parte de las clases de grandes maestros de la lucha libre mexicana como Gran apache, Ricky Marvin, último Guerrero y Villano IV; sin embargo, cuando comenzaba como luchadora independiente sufrió una escandalosa fractura triple de nariz, dejándola fuera por casi dos años, además de tener que trabajar de mesera para poder solventar sus gastos en el tiempo en el que se recuperaba.

Stephanie Vaquer llegará como campeona a WrestleMania | wwe.com

Ya de vuelta, en el 2019 consiguió hacer historia al convertirse en la primera sudamericana en firmar con el Consejo Mundial de Lucha Libre, dándole paso a una carrera que ya no paró de ascender.

Destinada a la grandeza

Ya en 2018 había debutado en la empresa de completo talento femenino Stardom, pero ya como parte del CMLL representó a dicha empresa en New Japan Pro Wrestling. Entre sus logros de campeonatos conseguidos se encuentra el campeonato mundial femenino del CMLL, el campeonato en parejas de la misma empresa junto a Seuxis y el campeonato femenil STRONG de NJPW.

Para que su llegada a WWE pudiera darse, Stephanie Vaquer también fue parte de la competencia, pues siendo una de las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre, fue al evento Forbidden Door de All Elite Wrestling para enfrentarse a Mercedes Moné, llamando la atención de la empresa para la que labora actualmente.

Vaquer enfrentará a Liv Morgan en el magno evento de WWE | wwe.com

Ya como parte de WWE, primero llegó a NXT, donde tuvo un ascenso meteórico al ser campeona norteamericana en muy poco tiempo, después campeona doble al conquistar también el cinturón máximo de la empresa, para perderlos un tiempo después ante Jacy Jane, permitiendo su llegada al elenco principal de Raw, donde también ha subido de manera impresionante, siendo la campeona mundial de WWe en la actualidad a solo días de llegar a su primer WrestleMania.

Últimos videos
Lo Último
15:18 Amaury Vergara invita a joven aficionado de Chivas al Estadio Akron tras emotivo video viral ante Pumas
15:06 Arsenal sufre pero toma ventaja ante Sporting Lisboa en Champions League
15:05 ¿Cuál su estado de salud? Offset es baleado en Florida: el rapero fue hospitalizado y hay detenidos
14:47 Bayern vence a domicilio al Real Madrid y se acerca a Semifinales de la Champions
14:41 Fátima Bosch rompe el silencio sobre romance con el hijo de Luis Miguel: “está guapísimo”
14:40 Tortilla de maíz: IMSS y Profeco recomiendan su consumo por estos beneficios para la salud
14:36 Doña Carlota ’N’ y sus hijos pasarían el resto de su vida en prisión: Fiscalía pide cientos de años
14:31 Zinedine Zidane estuvo presente en el Santiago Bernabéu para presenciar el Real Madrid vs Bayern Munich
14:18 Jared Borgetti pide no caer en comparaciones exageradas con la Hormiga González
14:13 Periodista regio amenaza con demandar a CM de Atlético San Luis
Tendencia
1
Futbol ¡A romper el cochinito! América confirma precios para su regreso al Estadio Banorte contra Cruz Azul
2
Empelotados Richard Ledezma se encara con camarógrafo tras ‘roce’ en el Chivas vs Pumas
3
Futbol ¿Iván Alonso viajó con Cruz Azul para el partido de la Copa de Campeones Concacaf?
4
Lucha Liv Morgan muestra secuelas tras ataque de la chilena Stephanie Vaquer
5
Fórmula 1 ¿Mejoras en Cadillac? Checo Pérez apunta al GP de Miami
6
Futbol Vinicius defiende a Mbappé y afirma tener una "conexión increíble" con él dentro y fuera de la cancha
Te recomendamos
Amaury Vergara invita a joven aficionado de Chivas al Estadio Akron tras emotivo video viral ante Pumas
Futbol
07/04/2026
Amaury Vergara invita a joven aficionado de Chivas al Estadio Akron tras emotivo video viral ante Pumas
Kai Havertz en celebración en el partido de Arsenal contra Sporting en Champions League | AP
Futbol
07/04/2026
Arsenal sufre pero toma ventaja ante Sporting Lisboa en Champions League
¿Cuál su estado de salud? Offset es baleado en Florida: el rapero fue hospitalizado y hay detenidos
Contra
07/04/2026
¿Cuál su estado de salud? Offset es baleado en Florida: el rapero fue hospitalizado y hay detenidos
Harry Kane festeja su gol contra Real Madrid en la Champions | AP
Futbol
07/04/2026
Bayern vence a domicilio al Real Madrid y se acerca a Semifinales de la Champions
Fátima Bosch rompe el silencio sobre romance con el hijo de Luis Miguel: “está guapísimo”
Contra
07/04/2026
Fátima Bosch rompe el silencio sobre romance con el hijo de Luis Miguel: “está guapísimo”
Tortilla de maíz: IMSS y Profeco recomiendan su consumo por estos beneficios para la salud
Contra
07/04/2026
Tortilla de maíz: IMSS y Profeco recomiendan su consumo por estos beneficios para la salud