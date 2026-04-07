WrestleMania 42: Stephanie Vaquer, una vida de entrega para llegar a la Vitrina de los Inmortales de WWE

Las luchas femeninas de WrestleMania son muy diferentes si tomamos en cuenta la edición del 2025 y la edición que está a solo unos cuantos días de llevarse a cabo. En WrestleMania 41, la lucha por el campeonato femenino de WWE tuvo a Tiffany Stratton enfrentando a Charlotte Flair, mientras que el campeonato mundial femenino fue defendido por Iyo Sky ante Rhea Ripley y Bianca Belair.

Este año, Rhea Ripley vuelve a 'atacar' por un campeonato al enfrentarse a Jade Cargill; sin embargo, del lado del título que es parte de la marca roja, Stephanie Vaquer será la encargada de portar el título para defenderlo ante Liv Morgan, vencedora de la Batalla Real de Mujeres al principio del año.

Stephanie Vaquer hizo una publicación para confirmar su salida del CMLL. | IG: @stephanie.vaquer

¿Cuál es la historia de 'La Primera'?

A lo largo de las historias de las que ha formado parte en WWE, ya sea en la marca de desarrollo NXT o en el elenco principal, Stephanie Vaquer ha contado más detalles acerca de lo difícil que ha sido su carrera, pues ha tenido que sufrir para poder llegar a la cima del éxito.

Todo comenzó desde su formación como luchadora en su natal Chile, en donde trabajó bajo el nombre de Dark Angel, iniciando en 2009 desde los 16 años; posteriormente se mudó a México en el 2013 para poder continuar con su entrenamiento de cara a poder llegar a las grandes ligas.

Con 19 años, fue parte de las clases de grandes maestros de la lucha libre mexicana como Gran apache, Ricky Marvin, último Guerrero y Villano IV; sin embargo, cuando comenzaba como luchadora independiente sufrió una escandalosa fractura triple de nariz, dejándola fuera por casi dos años, además de tener que trabajar de mesera para poder solventar sus gastos en el tiempo en el que se recuperaba.

Stephanie Vaquer llegará como campeona a WrestleMania | wwe.com

Ya de vuelta, en el 2019 consiguió hacer historia al convertirse en la primera sudamericana en firmar con el Consejo Mundial de Lucha Libre, dándole paso a una carrera que ya no paró de ascender.

Destinada a la grandeza

Ya en 2018 había debutado en la empresa de completo talento femenino Stardom, pero ya como parte del CMLL representó a dicha empresa en New Japan Pro Wrestling. Entre sus logros de campeonatos conseguidos se encuentra el campeonato mundial femenino del CMLL, el campeonato en parejas de la misma empresa junto a Seuxis y el campeonato femenil STRONG de NJPW.

Para que su llegada a WWE pudiera darse, Stephanie Vaquer también fue parte de la competencia, pues siendo una de las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre, fue al evento Forbidden Door de All Elite Wrestling para enfrentarse a Mercedes Moné, llamando la atención de la empresa para la que labora actualmente.

Vaquer enfrentará a Liv Morgan en el magno evento de WWE | wwe.com