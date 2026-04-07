¡Se busca! Emiten orden internacional contra médico por sueros que mataron a 7 personas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que emitió una orden de aprehensión a nivel nacional e internacional para localizar al Dr. Maximiliano ‘N’, acusado de homicidio y mala praxis tras presuntamente suministrar sueros vitaminados que habrían causado la muerte de siete personas, hasta el momento.

FGJES ejecuta cateos y activa alertas para captura de probable responsable en caso de sueros



Hermosillo, Sonora, 7 de abril de 2026.- Con relación a los hechos vinculados con la administración de soluciones parenterales (sueros) por parte de un médico tratante en Hermosillo,… pic.twitter.com/9zjWbp92YN — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) April 7, 2026

Fiscalía emite orden de captura nacional e internacional

Como parte de estos actos ministeriales, durante la madrugada de este día se ejecutaron de manera simultánea tres diligencias de cateo en distintos domicilios de Hermosillo, derivadas de datos de prueba de la investigación correspondiente, con el objetivo de ubicar y detener al probable responsable con base en una orden de aprehensión otorgada por un juez penal, para presentarlo ante la autoridad jurisdiccional, a fin de que responda por los delitos que resulten.

La Fiscalía continúa desarrollando las investigaciones conducentes para lograr su captura y, de manera paralela, ha emitido las alertas interestatales e internacionales correspondientes, con el propósito de evitar que el probable responsable se sustraiga de la acción de la justicia”, se lee en el comunicado.

Siete muertos y varios hospitalizados

Sobre las víctimas fatales, se informó que suman siete personas, todas originarias de Sonora, incluidos un padre y su hijo, así como una menor de edad de 17 años.

Además, se reportan cuatro personas hospitalizadas, de las cuales dos ya fueron dadas de alta tras presentar mejoría.

Se realizó un cateo en tres domicilio de Hermosillo, Sonora/X: @solangelochoa

Así operaban los sueros vitaminados

Los sueros vitaminados eran aplicados en una clínica en Hermosillo o a domicilio, con un costo de entre 500 y mil pesos.

Estos tratamientos contenían vitaminas y otras sustancias, las cuales actualmente están siendo analizadas por las autoridades.

¿Quién es el Dr. Maximiliano ‘N’?

El médico, ahora prófugo de la justicia, tiene 65 años de edad.

Cuenta con título de médico cirujano, expedido por la Universidad Autónoma de Guadalajara, y dispone de cédula profesional vigente.

Sin embargo, la Secretaría de Salud federal no lo tiene registrado como especialista en homeopatía.

Los sueros mortales que aplicaba este doctor tenían un costo de entre 500 y mil pesos/Pixabay

De médico general a prácticas alternativas