VIDEO: Hombre abandona a niño de 5 años en calles de la Ciudad de México
De acuerdo con los datos captados por la cámara de seguridad, el hecho ocurrió la noche del lunes 6 de abril, alrededor de las 9:16 PM, en la calle Huehuetán, entre Tixcocob y Dzibalchén, en la colonia Cuchilla de Padierna.
En el video se observa un automóvil tipo sedán color gris, del cual un hombre adulto desciende para después abrir la puerta trasera y jalar a un niño, con quien forcejea antes de dejarlo en medio de la calle.
El menor corre hacia la puerta del vehículo y posteriormente detrás del auto, intentando alcanzarlo.
Así ocurrió el momento captado en video
En la grabación se aprecia que el vehículo se detiene brevemente y luego arranca a toda velocidad, doblando en una calle.
Mientras tanto, el niño continúa corriendo en el fondo de la toma, intentando alcanzar el automóvil.
SSC localiza al conductor y da su versión
Tras viralizarse el video, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó, mediante una tarjeta informativa, que oficiales localizaron el automóvil gris que aparece en las imágenes.
Los agentes entrevistaron al conductor, quien aseguró que el menor es su hijo y que no lo abandonó, sino que se trataba de un juego.
De acuerdo con el hombre, jugaba con su hijo a bordo de la unidad cuando lo bajó, aceleró unos metros sobre la misma calle y permitió que el pequeño lo alcanzara para dejarlo subir de nuevo al automóvil.
Por los hechos en el video, los oficiales tomaron los datos del adulto y el menor de edad y dieron parte al agente del #MinisterioPúblico correspondiente para las investigaciones del caso y el seguimiento de la noticia criminal”, se lee en la tarjeta informativa de la SSC.
Reacciones en redes sociales
El hecho ha generado todo tipo de reacciones, principalmente de personas que piden proteger al menor, ya que consideran que este tipo de acciones, más que un juego, podrían representar un riesgo físico y emocional para el niño.
‼️ABANDONAN A MENOR EN LA CALLE‼️— Vigía Hidalgo (@VigiaHidalgo) April 7, 2026
Circula un video en redes sociales en donde se aprecia el momento en que un niño fue abandonado en la calle de Huehuetan, entre Tixcocob y Dzibalchen, en la alcaldía Tlalpan de la CdMx.
La @SSC_CDMX , informó que al recibir el reporte,… pic.twitter.com/NzNMOlg82U
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