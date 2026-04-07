VIDEO: Hombre abandona a niño de 5 años en calles de la Ciudad de México

De acuerdo con los datos captados por la cámara de seguridad, el hecho ocurrió la noche del lunes 6 de abril, alrededor de las 9:16 PM, en la calle Huehuetán, entre Tixcocob y Dzibalchén, en la colonia Cuchilla de Padierna.



En el video se observa un automóvil tipo sedán color gris, del cual un hombre adulto desciende para después abrir la puerta trasera y jalar a un niño, con quien forcejea antes de dejarlo en medio de la calle.



El menor corre hacia la puerta del vehículo y posteriormente detrás del auto, intentando alcanzarlo.