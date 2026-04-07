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VIDEO: Hombre abandona a niño de 5 años en calles de la Ciudad de México

El niño se aferraba a no quedarse abandonado por su padre/X: @VigiaHidalgo
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 10:45 - 07 abril 2026
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El adulto refirió a policías de la SSC que sólo estaba jugando con su hijo, sin embargo, el caso ya causó indignación en la sociedad

De acuerdo con los datos captados por la cámara de seguridad, el hecho ocurrió la noche del lunes 6 de abril, alrededor de las 9:16 PM, en la calle Huehuetán, entre Tixcocob y Dzibalchén, en la colonia Cuchilla de Padierna.


En el video se observa un automóvil tipo sedán color gris, del cual un hombre adulto desciende para después abrir la puerta trasera y jalar a un niño, con quien forcejea antes de dejarlo en medio de la calle.


El menor corre hacia la puerta del vehículo y posteriormente detrás del auto, intentando alcanzarlo.

Un hombre abandonó a su hijo en calles de la alcaldía Tlalpan/X: @VigiaHidalgo

Así ocurrió el momento captado en video

En la grabación se aprecia que el vehículo se detiene brevemente y luego arranca a toda velocidad, doblando en una calle.


Mientras tanto, el niño continúa corriendo en el fondo de la toma, intentando alcanzar el automóvil.

El niño corría desesperado por alcanzar al carro para no quedarse sola en medio de la noche/X: @VigiaHidalgo

SSC localiza al conductor y da su versión

Tras viralizarse el video, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó, mediante una tarjeta informativa, que oficiales localizaron el automóvil gris que aparece en las imágenes.


Los agentes entrevistaron al conductor, quien aseguró que el menor es su hijo y que no lo abandonó, sino que se trataba de un juego.

De acuerdo con el hombre, jugaba con su hijo a bordo de la unidad cuando lo bajó, aceleró unos metros sobre la misma calle y permitió que el pequeño lo alcanzara para dejarlo subir de nuevo al automóvil.

Por los hechos en el video, los oficiales tomaron los datos del adulto y el menor de edad y dieron parte al agente del #MinisterioPúblico correspondiente para las investigaciones del caso y el seguimiento de la noticia criminal”, se lee en la tarjeta informativa de la SSC.

Reacciones en redes sociales

El hecho ha generado todo tipo de reacciones, principalmente de personas que piden proteger al menor, ya que consideran que este tipo de acciones, más que un juego, podrían representar un riesgo físico y emocional para el niño.

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