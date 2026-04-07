¿Qué pasó HOY 7 de abril en la Línea 3 del Metro CDMX? Usuarios se quejan por demora de trenes

La mañana de este martes 7 de abril, la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México presentó severos retrasos que afectaron a miles de usuarios durante la hora pico.

Alrededor de las 8:00 horas, el servicio comenzó a registrar demoras de hasta 30 minutos, lo que provocó aglomeraciones en diversas estaciones y complicaciones en los traslados.

Aglomeraciones y caos se registraron en estaciones de la Línea 3 durante la hora pico. / Laura Medrano

¿Por qué hubo retrasos en la Línea 3 del Metro CDMX?

De acuerdo con reportes de policías del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el problema se originó por una falla eléctrica en uno de los trenes con dirección a Universidad.

Debido a esta situación, el servicio fue limitado y únicamente operaba hasta la estación Miguel Ángel de Quevedo, por lo que las autoridades pidieron a los usuarios buscar rutas alternas para continuar su trayecto.

Ante la interrupción, varios pasajeros optaron por descender de los trenes para avanzar por otros medios.

¿Qué dijeron las autoridades?

A través de redes sociales, la cuenta oficial del Metro informó que el retraso se debió al retiro de un tren para su revisión.

En la Línea 3 se retira un tren para revisión, lo que puede generar avance lento. Personal del Sistema trabaja para agilizar la circulación y normalizar el servicio a la brevedad.

El servicio se restableció de manera paulatina y, alrededor de las 9:40 horas, la operación volvió a la normalidad en toda la línea, reanudando el recorrido completo hasta Universidad.

El Metro CDMX informó que el retraso se debió al retiro de un tren para revisión. / Laura Medrano

Línea 3: un problema constante

Esta no es la primera vez que la Línea 3 presenta fallas. El pasado 25 de marzo, usuarios reportaron retrasos de hasta dos horas, lo que evidenció nuevamente las deficiencias en una de las rutas más utilizadas de la capital.