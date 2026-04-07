Cuidado con el “hola mamá”: así funciona la estafa en WhatsApp que roba tu dinero

Un simple “hola mamá” puede ser el inicio de una estafa.El mensaje parece inofensivo, incluso cotidiano, pero detrás puede esconderse un fraude. Esta modalidad de estafa en WhatsApp ha encendido alertas, ya que los delincuentes se hacen pasar por hijos o familiares para pedir dinero con urgencia y aprovecharse de la confianza.

Un simple “hola mamá” puede ser el inicio de una estafa. / iStock

¿Cómo funciona la estafa de “hola mamá, perdí mi celular”?

Este tipo de fraude inicia con un mensaje enviado desde un número desconocido. El texto suele ser breve, el supuesto hijo asegura que perdió su teléfono, que se quedó sin batería o que está usando un número externo.

A partir de eso, los estafadores buscan continuar la conversación por WhatsApp para generar confianza. Incluso pueden mantener un diálogo “normal” antes de pedir dinero, simulando una situación de emergencia.

El objetivo es claro: convencer a la víctima de hacer una transferencia urgente bajo presión emocional. Este tipo de engaño se basa en la suplantación de identidad y en técnicas de phishing.

El objetivo es convencer a la víctima de hacer una transferencia. / iStock

¿Por qué esta estafa es tan efectiva?

La clave está en la manipulación emocional. Los mensajes apelan directamente al miedo y al vínculo familiar, lo que puede hacer que las personas actúen sin verificar la información.

Expertos en ciberseguridad han señalado que estos fraudes se envían de forma masiva a miles de números, confiando en que un porcentaje responda y caiga en el engaño.

Además, los delincuentes suelen crear sensación de urgencia para evitar que la víctima dude o intente confirmar la identidad del supuesto familiar.

Los delincuentes usan la manipulación emocional para lograr su objetivo. / iStock

Cómo evitar caer en este fraude

Autoridades y especialistas recomiendan seguir medidas básicas de seguridad: No responder mensajes de números desconocidos que aseguren ser familiares

Verificar la información contactando directamente al supuesto hijo por otro medio

No realizar transferencias sin confirmar la identidad

Bloquear y reportar el número sospechoso Si ya hubo interacción o envío de dinero, se recomienda contactar de inmediato al banco y reportar el caso a las autoridades.