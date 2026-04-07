Tortilla de maíz: IMSS y Profeco recomiendan su consumo por estos beneficios para la salud

La tortilla de maíz, uno de los alimentos más representativos de la dieta mexicana, fue respaldada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) debido a sus múltiples beneficios para la salud.

Ambas instituciones destacaron que este alimento tradicional no solo forma parte de la cultura del país, sino que también aporta nutrientes esenciales que contribuyen a una alimentación equilibrada.

Entre sus principales ventajas se encuentra su contenido de calcio, fibra y energía, lo que la convierte en un complemento importante dentro de la dieta diaria, especialmente cuando se consume de manera moderada.

Este alimento aporta calcio, fibra y energía, esenciales para una dieta equilibrada./ Pixabay

¿Por qué recomiendan consumir tortilla de maíz?

El IMSS señaló que la tortilla de maíz es una fuente importante de energía, gracias a su contenido de carbohidratos, además de aportar nutrientes esenciales derivados del proceso de nixtamalización.

Este proceso tradicional permite que el maíz libere propiedades que facilitan la absorción de minerales como el calcio, beneficiando la salud ósea y el funcionamiento del organismo.

Por su parte, Profeco resaltó que la tortilla de maíz es una opción accesible, nutritiva y ampliamente disponible, lo que la convierte en un alimento básico que puede formar parte de una dieta saludable.

El proceso de nixtamalización mejora la absorción de nutrientes como el calcio./ Pixabay

Beneficios y consumo responsable

Especialistas recomiendan consumir tortilla de maíz como parte de una dieta balanceada, combinándola con otros alimentos como proteínas, verduras y legumbres, para obtener una nutrición completa.

Asimismo, se enfatiza la importancia de elegir tortillas elaboradas con maíz nixtamalizado, ya que estas conservan mejor sus propiedades nutricionales frente a productos procesados.

El respaldo del IMSS y Profeco también busca orientar a la población sobre la importancia de mantener hábitos alimenticios saludables, priorizando alimentos tradicionales que aportan beneficios comprobados.