Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Tortilla de maíz: IMSS y Profeco recomiendan su consumo por estos beneficios para la salud

La tortilla de maíz es un alimento tradicional, accesible y nutritivo en México./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 14:40 - 07 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El IMSS señaló que la tortilla de maíz es una fuente importante de energía, gracias a su contenido de carbohidratos

La tortilla de maíz, uno de los alimentos más representativos de la dieta mexicana, fue respaldada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) debido a sus múltiples beneficios para la salud.

Ambas instituciones destacaron que este alimento tradicional no solo forma parte de la cultura del país, sino que también aporta nutrientes esenciales que contribuyen a una alimentación equilibrada.

Entre sus principales ventajas se encuentra su contenido de calcio, fibra y energía, lo que la convierte en un complemento importante dentro de la dieta diaria, especialmente cuando se consume de manera moderada.

Este alimento aporta calcio, fibra y energía, esenciales para una dieta equilibrada./ Pixabay

¿Por qué recomiendan consumir tortilla de maíz?

El IMSS señaló que la tortilla de maíz es una fuente importante de energía, gracias a su contenido de carbohidratos, además de aportar nutrientes esenciales derivados del proceso de nixtamalización.

Este proceso tradicional permite que el maíz libere propiedades que facilitan la absorción de minerales como el calcio, beneficiando la salud ósea y el funcionamiento del organismo.

Por su parte, Profeco resaltó que la tortilla de maíz es una opción accesible, nutritiva y ampliamente disponible, lo que la convierte en un alimento básico que puede formar parte de una dieta saludable.

El proceso de nixtamalización mejora la absorción de nutrientes como el calcio./ Pixabay

Beneficios y consumo responsable

Especialistas recomiendan consumir tortilla de maíz como parte de una dieta balanceada, combinándola con otros alimentos como proteínas, verduras y legumbres, para obtener una nutrición completa.

Asimismo, se enfatiza la importancia de elegir tortillas elaboradas con maíz nixtamalizado, ya que estas conservan mejor sus propiedades nutricionales frente a productos procesados.

El respaldo del IMSS y Profeco también busca orientar a la población sobre la importancia de mantener hábitos alimenticios saludables, priorizando alimentos tradicionales que aportan beneficios comprobados.

Especialistas recomiendan incluir tortillas en una alimentación balanceada./ Pixabay
Últimos videos
Lo Último
15:18 Amaury Vergara invita a joven aficionado de Chivas al Estadio Akron tras emotivo video viral ante Pumas
15:06 Arsenal sufre pero toma ventaja ante Sporting Lisboa en Champions League
15:05 ¿Cuál su estado de salud? Offset es baleado en Florida: el rapero fue hospitalizado y hay detenidos
14:47 Bayern vence a domicilio al Real Madrid y se acerca a Semifinales de la Champions
14:41 Fátima Bosch rompe el silencio sobre romance con el hijo de Luis Miguel: “está guapísimo”
14:40 Tortilla de maíz: IMSS y Profeco recomiendan su consumo por estos beneficios para la salud
14:36 Doña Carlota ’N’ y sus hijos pasarían el resto de su vida en prisión: Fiscalía pide cientos de años
14:31 Zinedine Zidane estuvo presente en el Santiago Bernabéu para presenciar el Real Madrid vs Bayern Munich
14:18 Jared Borgetti pide no caer en comparaciones exageradas con la Hormiga González
14:13 Periodista regio amenaza con demandar a CM de Atlético San Luis
Tendencia
1
Futbol ¡A romper el cochinito! América confirma precios para su regreso al Estadio Banorte contra Cruz Azul
2
Empelotados Richard Ledezma se encara con camarógrafo tras ‘roce’ en el Chivas vs Pumas
3
Futbol ¿Iván Alonso viajó con Cruz Azul para el partido de la Copa de Campeones Concacaf?
4
Lucha Liv Morgan muestra secuelas tras ataque de la chilena Stephanie Vaquer
5
Fórmula 1 ¿Mejoras en Cadillac? Checo Pérez apunta al GP de Miami
6
Futbol Vinicius defiende a Mbappé y afirma tener una "conexión increíble" con él dentro y fuera de la cancha
Te recomendamos
Amaury Vergara invita a joven aficionado de Chivas al Estadio Akron tras emotivo video viral ante Pumas
Futbol
07/04/2026
Amaury Vergara invita a joven aficionado de Chivas al Estadio Akron tras emotivo video viral ante Pumas
Kai Havertz en celebración en el partido de Arsenal contra Sporting en Champions League | AP
Futbol
07/04/2026
Arsenal sufre pero toma ventaja ante Sporting Lisboa en Champions League
¿Cuál su estado de salud? Offset es baleado en Florida: el rapero fue hospitalizado y hay detenidos
Contra
07/04/2026
¿Cuál su estado de salud? Offset es baleado en Florida: el rapero fue hospitalizado y hay detenidos
Harry Kane festeja su gol contra Real Madrid en la Champions | AP
Futbol
07/04/2026
Bayern vence a domicilio al Real Madrid y se acerca a Semifinales de la Champions
Fátima Bosch rompe el silencio sobre romance con el hijo de Luis Miguel: “está guapísimo”
Contra
07/04/2026
Fátima Bosch rompe el silencio sobre romance con el hijo de Luis Miguel: “está guapísimo”
Tortilla de maíz: IMSS y Profeco recomiendan su consumo por estos beneficios para la salud
Contra
07/04/2026
Tortilla de maíz: IMSS y Profeco recomiendan su consumo por estos beneficios para la salud