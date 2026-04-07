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Futbol

Jared Borgetti pide no caer en comparaciones exageradas con la Hormiga González

Borgetti respeta el trabajo que ha hecho González, pero pide calma con su caso | MexSport
Daniel Estrada Navarrete 14:18 - 07 abril 2026
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El exdelantero mexicano sabe que Armando se mantiene en un buen momento, pero pide no exagerar al respecto

Armando González, delantero de Chivas, ha puesto su nombre en la élite del futbol, pues es el máximo goleador Sub 23 del mundo, con lo que supera a estrellas como Lamine Yamal del Barcelona y más. Sin embargo, para Jared Borgetti es una exageración que la ‘Hormiga’ sea comparado con esa clase de jugadores. Incluso, mencionó que su valuación en Transfermarkt no es correcta y dijo que es muy elevada, algo que según él puede impedir su salida a Europa.

En entrevista para ‘Infiltrados’ de RÉCORD, el delantero histórico habló de manera clara sobre el presente de Armando González. Aunque destacó que el jugador tiene cualidades importantes, señaló que se ha exagerado con los elogios hacia la ‘Hormiga’, sobre todo en el tema de las estadísticas. Y es que de los jugadores Sub 23 en todo el mundo, el atacante de Chivas es el máximo goleador del mundo con 24 goles, con lo que supera los 21 de Lamine Yamal.

Jared Borgetti festeja una diana con el Tri | MEXSPORT

Elogios exagerados para 'Hormigol'

Ante esto, Borgetti aseguró que no se puede comparar a esos dos jugadores, pues uno juega en Europa al más alto nivel. Incluso, Jared dejó en claro que son futbolistas totalmente diferentes, por lo que no hay similitudes más allá de los números. Además, dijo que a la ‘Hormiga’ aún le falta más continuidad para demostrar su verdadero nivel.

En las dos es exagerado. Primero no puedes compararlo con Lamime Yamal porque son otras condiciones y obviamente no es lo mismo jugar en Barcelona donde cada fin de semana te juegas muchas cosas y Champions y ser figura no solo en el Barcelona, sino en tu Selección. No hay que dejarlo solo en números; marcan mucho, pero todavía le falta a la ‘Hormiga’ un poco más de continuidad y de tiempo con buen futbol. En ese contexto no podemos dejarnos llevar por los goles
Calentamiento de la Hormiga González antes del duelo ante Pumas | MexSport

En Transfermarkt, Armando González está valuado en 15 millones de dólares, convirtiéndose en el jugador más valioso de Liga MX. Ante esta valuación, Borgetti dijo que es muy alto. Incluso, mencionó que esa es una de las razones por la que no se van muchos jugadores mexicanos al futbol de Europa. Incluso dijo que por los sudamericanos sí se paga eso, porque ya están ‘probados’ en el Viejo Continente.

El precio esa es una de las cuestiones por las cuales muchos jugadores mexicanos no salen, el precio que le ponen siempre al futbolista mexicano es demasiado elevado. No digo que no lo merezcamos, puede ser que hasta un jugador de menos calidad siendo argentino o brasileño pueda estar más alto; aquí el problema es el derecho de piso y eso todavía no lo tenemos pagado nosotros, ellos sí lo tienen por la cantidad y calidad de jugadores que han mandado al extranjero por muchísimo tiempo. Nosotros no
Borgetti en su etapa como jugador de Chivas | MEXSPORT

No debe de haber prisa

Sobre a qué liga de Europa debería llegar la ‘Hormiga’, el exjugador mexicano añadió que ya sea en una formativa o en una Top, ningún jugador tiene garantizado algo. De igual manera, señaló que es lo que deberían de hacer los equipos mexicanos para darle salida a sus jugadores y no ponerles valores de transferencia tan altos.

No debemos de estar pensando en que tiene que llegar a cierta liga. Ya los mismos clubes, los entrenadores saben cómo encontrarle algo, donde alguien lo vea con posibilidades de marcar la diferencia. Lo que tenemos que dejar de pensar es que deben de costar tanto, es abrirle la oportunidad de que se vaya y si queremos cobrar ese dinero, pues no hay que vender el pase completo, quedarse con un porcentaje y así puede convenirle a ambos. El irte a un equipo no te garantiza nada
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