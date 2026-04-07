Carrera por el liderato: El cierre de Chivas en el Clausura 2026

Chivas se encuentra en su mejor momento futbolístico dentro de los últimos años, ya que por el momento se mantienen como el líder del torneo por encima de equipos como Cruz Azul y el bicampeón Toluca; sin embargo, buscarán cerrar de la mejor manera posible para quedarse con ese tan ansiado primer puesto.

Desafortunadamente para la causa rojiblanca, esta sería la primera vez en 15 años que el club conseguiría un primer puesto en la clasificación general, por lo que todavía tienen un camino largo por recorrer con rivales que podrían complicar su final de torneo regular.

Chivas rescató un punto en el partido ante Pumas | MEXSPORT

¿Qué le resta a Chivas en el Clausura 2026?

Después de 13 partidos disputados en el torneo, Guadalajara es el primer lugar con un total de 31 puntos conseguidos en 10 victorias, un empate y solamente dos derrotas, además de no tener ninguna de ellas en casa, pues su estadio se ha vuelto una especie de 'fortaleza'.

Dentro de los partidos que le restan a Chivas se encuentra en la Jornada 14 una visita a Tigres en el Estadio Universitario, recordando la Ida de las dos últimas Finales jugadas por el Rebaño; posteriormente recibirán a Puebla en uno de sus dos últimos partidos en el Estadio Akron, el cual recientemente acaba de remodelar su cancha para el Mundial de 2026.

Chivas vs Pumas, CL26 | IMAGO7

La Jornada 16 será doble, pues el miércoles 22 de abril saldrán nuevamente de visita para enfrentarse a Necaxa en el Estadio Victoria, dejando para el final el compromiso ante los Xolos de Tijuana de nueva cuenta de regreso en el Akron y, aunque no se sabe el resultado ante Puebla, con amplias posibilidades de dejar el torneo regular sin perder en casa.

El Rebaño, dueño de los primeros puestos

En cuanto al tema individual, Chivas también cuenta con un delantero más que en forma, pues Armando 'La Hormiga' González se mantiene como máximo artillero en el certamen con 12 goles, mismos que consiguió en el Apertura 2025, pero esta vez, los ha anotado con cuatro partidos por jugarse.

Este dato ha hecho que incluso el mexicano tenga la posibilidad de ser el primer bicampeón de goleo rojiblanco en la historia del club, pero también, en caso de conseguirlo, ser el primer jugador mexicano en hacerlo desde Jared Borgetti en la 2000-2001.

La Hormiga busca el bicampeonato goleador con el Rebaño | Imago7