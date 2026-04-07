David Faitelson se disculpa tras su pelea con Marc Crosas: "En el fragor de la batalla se cometen errores"

David Faitelson, actual comentarista de TUDN, tuvo una nueva polémica durante un programa al aire cuando insultó a su compañero de mesa Marc Crosas.

La discusión y posterior acusación del comentarista al exfutbolista surgió por un debate sobre la continuidad de André Jardine como director técnico del América tras su empate con Santos y los malos resultados que ha acumulado durante el Clausura 2026.

¿Qué le dijo Faitelson a Marc Crosas?

Marc Crosas en una transmisión de Champions l X: @marccrosas

Faitelson se le fue a la yugular a Marc Crosas y le dijo: "Tu no tienes huev.... y a mi me la pelas". Al día siguiente, el polémico comentarista lanzó un video en redes sociales, ofreciendo una disculpa pública a sus compañeros de trabajo, especialmente a Crosas.

En el video de poco más de un minuto, el periodista da sus puntos de vista acerca del cómo se dio la discusión y menciona que respeta mucho a Crosas y agradece ser su compañero de trabajo.

Faitelson señala que se trató de una situación donde perdió la cabeza y simplemente la situación fue escalando. Al final solo quedó en una acalorada discusión durante un programa.

Destacó que es muy común que se calienten las situaciones durante un debate pero que eso no da derecho a ofender a nadie.

David Faitelson tras una transmisión l MEXSPORT

Quiero disculparme públicamente con mi compañero Marc Crosas. Fue una situación acalorada donde perdí la cabeza. A veces las cosas se salen de control y en el fragor de una batalla se cometen errores.