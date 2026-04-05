Marc Crosas y David Faitelson tienen nuevo roce por culpa de Emilio Azcárraga

Las tensiones entre David Faitelson y Marc Crosas volvieron a escalar durante una transmisión en vivo de TUDN, generando polémica en redes sociales y entre los aficionados al futbol mexicano. Lo que comenzó como un debate sobre la crisis del Club América terminó en un intercambio de insultos que rápidamente se viralizó.

El conflicto surgió en medio de una discusión sobre la responsabilidad en la mala racha de las Águilas. Mientras Faitelson debatía con Mauricio Ymay, Crosas intervino para señalar que Emilio Azcárraga, dueño del América y de Televisa, también debería asumir parte de la responsabilidad.

Faitelson con TUDN | IMAGO7

Las declaraciones no fueron bien recibidas por Faitelson, quien defendió que Azcárraga no tiene injerencia directa en el rendimiento deportivo del equipo. Según el periodista, responsabilizar al dueño era una forma de evadir el análisis real del problema futbolístico.

La tensión aumentó cuando Crosas insinuó que Faitelson evitaba criticar al propietario del club, lo que detonó una reacción inmediata y agresiva por parte del comentarista.

Marc Crosas, analista de TUDN | IMAGO7

Insultos en vivo y momento de tensión en televisión

Durante el intercambio, David Faitelson lanzó una serie de insultos en vivo contra Marc Crosas, incluyendo frases como "a mí me la pelas" y "no tienes huevos", lo que sorprendió tanto a la audiencia como a sus compañeros en el programa.

El momento más álgido ocurrió cuando Faitelson incluso retó a Crosas a continuar la discusión fuera del aire, diciendo que hablarían "allá afuera" después de la pausa comercial. Este tipo de confrontación elevó el nivel del conflicto a un terreno personal.