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Futbol

David Faitelson respalda a Jardine tras malos resultado con América

André Jardine en el banquillo del América tras la lesión de Erick 'Chiquito' Sánchez | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 18:22 - 05 abril 2026
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Además, el comunicador de TUDN aseguró que los discursos en contra del estratega tienen intereses de por medio

Los recientes resultados del América han intensificado las críticas hacia André Jardine, técnico de las Águilas, generando un debate constante en medios y redes sociales sobre su continuidad en el banquillo azulcrema. Sin embargo, el periodista David Faitelson encendió la polémica al asegurar que parte de los señalamientos en contra del entrenador brasileño no son del todo objetivos.

Durante una emisión en TUDN, el comentarista no solo defendió indirectamente a Jardine, sino que también señaló que existe un trasfondo en las críticas, relacionado con vínculos personales dentro del propio medio de comunicación.

André Jardine, entrenador del América, en el TSM Corona, previo al partido ante Santos Laguna del Clausura 2026 | MEXSPORT

Faitelson señala intereses en críticas contra Jardine

En pleno programa, Faitelson lanzó una acusación directa hacia sus compañeros, asegurando que algunas posturas responden más a relaciones personales que a un análisis deportivo.

"No, también tengan el valor de decirlo, porque yo conozco muy bien su relación personal con Baños, igual que la de otros aquí. Y lo voy a decir abiertamente: ambos tienen una relación cercana con Santiago Baños", afirmó Faitelson.

El periodista hizo referencia directa a Mauricio Ymay y Miguel Herrera, con quienes comparte espacio en la televisora, insinuando que dicha cercanía con el presidente deportivo del América influye en la narrativa alrededor del club.

Santiago Baños en América | IMAGO7

América, bajo presión por resultados

Las declaraciones de Faitelson surgen en un momento complicado para el América, donde los resultados recientes han generado dudas entre la afición y la prensa, elevando la presión sobre André Jardine.

A pesar de ello, el debate ahora no solo gira en torno al rendimiento deportivo del equipo, sino también a la objetividad de quienes analizan la situación, luego de las fuertes declaraciones del comentarista.

Erick Sánchez, América vs Santos | MEXSPORT
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