América vuela alto en España: Campeón de la Next Star Cup Sub-14

Las fuerzas básicas del Club América continúan demostrando su valía en el plano internacional. En una final cardiaca disputada en la Ciudad Deportiva Camilo Cano, el conjunto azulcrema se coronó campeón de la categoría Sub-14 en la primera edición de la Next Star Cup, tras vencer en una agónica tanda de penales al Parla Escuela de Madrid.

América Sub-14 Next Star Cup | ESPECIAL

AMÉRICA ES CAMPEÓN DESDE LOS 11 PASOS

El encuentro, que enfrentó al gigante mexicano contra la aguerrida escuadra madrileña, se mantuvo cerrado durante el tiempo regular. Pese a las llegadas de ambos bandos, el marcador no se movió, enviando la definición del título a los tiros desde los once pasos tras un empate a cero goles.

En la instancia definitiva, la puntería y el temple estuvieron del lado de las Águilas. Con anotaciones clave de Berumen y Axel Salas, el equipo mexicano logró imponerse en la tanda de tres penales, desatando el festejo en tierras alicantinas.

La Next Star Cup celebró su edición inaugural del 2 al 5 de abril, consolidándose rápidamente como un referente para el fútbol formativo. El torneo reunió a más de 1,000 jugadores de 74 equipos, divididos en modalidades de fútbol 7 y fútbol 11.

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PRIMERA EDICIÓN DE LA NEXT STAR CUP

La competencia no fue sencilla para el América, ya que el cuadro de categorías inferiores tuvo que medir fuerzas con canteras de renombre como la del Getafe CF. Además, el certamen contó con la participación de instituciones de élite mundial, entre las que destacaron:

FC Barcelona

Real Sociedad

Real Sociedad

Athletic Club

Como 1907 (Italia)

Con este triunfo, el Club América reafirma su compromiso con la formación de talento joven, logrando destacar en un escenario que congregó a lo mejor de las academias españolas y europeas. La expedición mexicana regresa a Coapa con el trofeo de campeones, dejando una huella imborrable en la Ciutat Esportiva Camilo Cano y poniendo en alto el nombre del fútbol mexicano en el Viejo Continente.