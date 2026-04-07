“Hoy han hecho historia”: Trump habla con astronautas de Artemis II tras sobrevolar el lado oscuro de la Luna

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una comunicación con los astronautas de la misión Artemis II luego de que completaran el sobrevuelo por el lado oculto de la Luna, uno de los momentos más relevantes del viaje espacial.

El contacto ocurrió después de que la tripulación lograra un avance histórico al orbitar la Luna por primera vez en más de medio siglo y superar registros alcanzados en misiones anteriores como Apolo 13.

Donald Trump felicitó a la tripulación de Artemis II tras su paso por el lado oculto de la Luna./ AP

¿Qué dijo Trump tras el logro de Artemis II?

Durante la conversación, el mandatario reconoció el impacto del momento y felicitó directamente a los astronautas:

“Hoy han hecho historia y hacen que América esté orgullosa. No hay nada como lo que están haciendo al orbitar la Luna por primera vez en 50 años. Los humanos nunca han visto algo parecido a lo que están haciendo en una nave espacial tripulada”.

Además, Trump destacó el trabajo de todo el equipo detrás de la misión y el impacto global del proyecto:

“Todos ustedes hicieron posible este día y han inspirado al mundo. Todos los están mirando. Luego finalmente haremos el viaje a Marte y eso será muy emocionante”.

La misión Artemis II marca el regreso de astronautas a la órbita lunar tras más de 50 años./ X: @Astro_ChrisW

El presidente también dejó claro el objetivo central del programa espacial estadounidense:

“allanar el camino para el regreso de Estados Unidos a la superficie lunar”, un plan que incluye volver a colocar la bandera del país en el satélite.

Los astronautas se mantuvieron enfocados en documentar la superficie lunar, especialmente en una región poco explorada, registrando datos clave para futuras misiones.

Why do the Artemis II astronauts keep calling their Orion spacecraft, "Integrity"?



The crew chose this name for their home away from home because it "embodies the foundation of trust, respect, candor, and humility" of the teams behind the Artemis II mission. pic.twitter.com/un20qoSWSW — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 5, 2026

Por su parte, el astronauta Reid Wiseman compartió la emoción del momento, destacando que pudieron observar paisajes que ningún humano había visto directamente antes.

La conversación también incluyó una invitación por parte del presidente para recibir a la tripulación en la Casa Blanca una vez concluya la misión, reconociendo la importancia del logro.

Con este intercambio, la misión Artemis II se consolida como un paso clave en la nueva etapa de exploración espacial, no solo por el regreso a la órbita lunar, sino por los planes de establecer una presencia humana duradera fuera de la Tierra.