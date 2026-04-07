Estadio Akron renueva su césped rumbo al Mundial 2026, tras recibir certificación FIFA

El Estadio Akron continúa con su proceso de adecuación rumbo a la Copa del Mundo 2026. Luego de cumplir con los estándares establecidos por FIFA durante los partidos del Play-Off clasificatorio, el inmueble será sometido a una nueva intervención en su cancha como parte de su preparación para la justa mundialista.

El Estadio Akron será una de las sedes del Mundial 2026 | MEXSPORT

Chivas oficializa el cambio

A través de un comunicado, la directiva de Chivas informó que el estadio recibió la certificación FIFA Quality PRO, un reconocimiento que avala la calidad del terreno de juego. Este logro marca el inicio de una nueva fase de mejoras enfocadas en mantener el recinto en óptimas condiciones para albergar partidos de talla internacional.

“Después de cumplir cabalmente con todos los estándares necesarios para albergar una competencia oficial de FIFA, como lo fue el Torneo Clasificatorio a la Copa Mundial de 2026, la cancha del Estadio AKRON, que ya cuenta con el sello FIFA Quality PRO, dará el siguiente paso en su proceso de mejora y adecuación de cara a la máxima justa de futbol internacional”, señaló.

Chivas vs Pumas, en el Estadio Akron | IMAGO7

El último duelo con el césped anterior ya se jugó

Asimismo, se confirmó que los trabajos comenzaron inmediatamente después del encuentro entre Chivas y Pumas del pasado fin de semana. Esta intervención contempla el cambio de superficie, sustituyendo el césped de invierno por una variedad de verano, más adecuada para las condiciones climáticas de la región.

“La etapa final de dicho trabajo, el cual consistirá básicamente en la sustitución del pasto de invierno por pasto de verano, inició de inmediato tras el partido de Liga MX entre Chivas y Pumas”, agregó.

El Estadio Akron será uno de los inmuebles en México para la Copa | MEXSPORT