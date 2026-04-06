Álvaro Morales es despedido de manera sorpresiva: "Te deseamos lo mejor"
La breve y mediática incursión de Álvaro Morales en los banquillos de la Kings League México ha llegado a su fin. Lo que se perfilaba como una de las gestiones más polémicas y esperadas del torneo terminó siendo un capítulo de "debut y despedida" para el actual analista de ESPN.
DEBUT Y DESPEDIDA
A través de un comunicado oficial en redes sociales, la directiva de Peluche Caligari, encabezada por Álex Montiel y Gabriel Montiel ('Werevertumorro'), agradeció la participación del comentarista tras dirigir únicamente un partido en la presente campaña.
La gestión de Morales estuvo marcada por un resultado adverso que sentenció su permanencia. El equipo de los hermanos Montiel cayó con un marcador de 5-2 ante Aliens, un resultado que el propio Morales asumió como responsabilidad personal debido a su nula trayectoria previa dirigiendo en este formato.
"Es totalmente mi derrota por la falta de experiencia, pero si algo he aprendido en mi vida es que cuando el colmillo se me afila, doy de lo mejor", declaró 'El Brujo' tras el silbatazo final.
A pesar de su optimismo inicial y su característica personalidad desafiante, el "aprendizaje" no tendrá una segunda oportunidad en la Kings League, al menos no por ahora.
ADIÓS OFICIAL
La despedida del club fue institucional y breve, reconociendo el compromiso del analista durante su corta estancia:
Gracias por vestir los colores Álvaro, te deseamos lo mejor".
Morales retomará de tiempo completo sus funciones en la cadena ESPN, alejándose del estrés de la zona técnica para volver al análisis de los medios de comunicación.
Gracias por vestir los colores Álvaro, te deseamos lo mejor. ❤️🖤💛 pic.twitter.com/qtYnfEz83Y— Peluche Caligari (@PelucheCaligari) April 6, 2026
La salida deja a Peluche Caligari en la búsqueda de estabilidad táctica para lo que resta del torneo, mientras que la Kings League pierde a uno de sus protagonistas más divisivos en el ámbito mediático.
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