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Empelotados

"Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador

La afición del Peluche Caligari salió muy molesta del domo tras perder por quinta ocasión consecutiva y se le va con todo al equipo.
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 20:13 - 05 abril 2026
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El comunicador tuvo un comienzo con el pie izquierdo en la Kings League

El debut de Álvaro Morales como entrenador de Peluche Caligari en la Kings League México no fue el esperado. El equipo cayó 5-2 ante Los Aliens, resultado que profundiza la crisis del conjunto, que ya acumula cinco derrotas consecutivas y continúa sin conocer la victoria en el Split 4.

La llegada del polémico analista de ESPN al banquillo representaba un intento de los hermanos Gabriel y Alex Montiel por cambiar el rumbo del equipo tras un inicio complicado. Sin embargo, su estreno no logró revertir la situación y dejó más dudas que certezas en el rendimiento del equipo.

Álvaro Morales, entrenador de Peluche Caligari | KINGS LEAGUE

Un debut que agrava la crisis de Peluche Caligari

Desde los primeros minutos del encuentro, Peluche Caligari volvió a mostrar problemas defensivos y falta de contundencia, situación que fue aprovechada por Los Aliens para imponer condiciones y llevarse una victoria contundente.

Con este resultado, el equipo se mantiene en el fondo de la tabla y se convierte en el único conjunto del torneo que no ha podido sumar un solo triunfo, lo que aumenta la presión tanto para Morales como para la directiva.

Álvaro Morales gritando con euforia a sus jugadores en el campo | X: @kingsleague_mex

Afición estalla tras el partido

El mal desempeño del equipo no pasó desapercibido entre los aficionados, quienes reaccionaron con molestia en redes sociales y durante el partido, cuestionando tanto la preparación del equipo como la decisión de colocar a Morales como entrenador.

"Es una chingadera. No se ha preparado. La afición del Peluche siempre está aquí y es un insulto lo que están haciendo", expresó un seguidor tras el encuentro.
Peluche Caligari | Kings League
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