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¡Se acabó! Kings League le dice adiós a las Finales en los estadios

La Kings League sigue creciendo | @kingsleague_mex
Mario Ángel Guzmán Domínguez 21:41 - 30 marzo 2026
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Gerard Piqué, creador del proyecto, comentó que dichas definiciones se terminaron para los splits

No habrá más finales en estadios para la Kings League. Desde el comienzo de la liga de futbol 7 más revolucionaria del mundo, Gerard Piqué, creador del proyecto junto a Ibai Llanos, sorprendió al llevar las finales a estadios profesionales; sin embargo, esa etapa ha llegado a su fin.

El exfutbolista del FC Barcelona reveló en un directo que realizaba junto al popular streamer español DjMario que las finales en estadios se terminaron para los splits, es decir, los torneos regionales, debido a su alto costo, sumado a la expansión de la liga a nueve países.

“O sea, tú calcula: son nueve finales por un millón y medio o por dos; te vas a 13, 14, 15 o 16 millones. No podemos hacer esto”, señaló el referente culé.

Gerard Piqué y el equipo de la Kings League | @_KingsWorld

¿Qué sucederá con las Finales?

¿Entonces qué sucederá? Cada liga cuenta con una sede base, conocida como "domo", donde se disputan semana a semana todas las jornadas, y será ahí mismo donde se realicen las finales, a menos que un patrocinador esté dispuesto a asumir los gastos de un estadio.

“Todas las finales de todos los splits, a no ser que haya una condición muy especial —como un sponsor que pague toda la final— o alguna situación extraordinaria, se jugarán en el venue”, afirmó Piqué.

Esta implementación, que nació de una necesidad, ya demostró ser un éxito en la primera final de la Kings League MENA.

La Kings League se sigue expandiendo | @kingsleague_mex

Las finales que hubo en México

“Por ejemplo, empezamos a hacerlo y fue un espectáculo. Estuve con Mr Beast, había 1,500 personas en el venue y la final fue un escándalo; además, la gente se puede conectar para verlo en YouTube”, agregó.

En México, las finales de los primeros tres splits se disputaron en escenarios como el Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte), el Estadio Nemesio Díez y el Estadio Luis Pirata Fuente. En España, por su parte, pasaron por recintos icónicos como el Camp Nou y el Cívitas Metropolitano.

El show de luces en el Estadio Banorte en el juego de México vs Portugal | MEXSPORT
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