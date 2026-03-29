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Futbol

Gerard Piqué desata comparativa entre Messi y Cristiano Ronaldo: ‘Uno tiene mejor talento y el otro trabaja como loco’

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi | AP
Ramiro Pérez Vásquez 16:25 - 29 marzo 2026
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El exdefensa del FC Barcelona terminó por resaltar al mejor del mundo

El exdefensor del FC Barcelona, Gerard Piqué, volvió a encender el eterno debate futbolístico al posicionarse sobre la comparación entre dos de las máximas leyendas del balompié mundial: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Durante su participación en The Late Run Show, el español fue claro y directo al expresar su punto de vista.

Piqué, quien compartió vestidor con Messi durante gran parte de su carrera en el conjunto blaugrana, no dudó en inclinar la balanza hacia el astro argentino. “Para mí, Messi es el mejor del mundo. El nivel de talento que tiene no se lo he visto a nadie”, afirmó el exzaguero central, destacando las cualidades naturales del rosarino por encima de cualquier otro futbolista.

Lionel Messi, jugador del Inter Miami y Argentina | AP

¿Qué dijo sobre Cristiano Ronaldo? 

Sin embargo, el exseleccionado español también tuvo palabras de reconocimiento para Cristiano Ronaldo, a quien definió como un ejemplo de disciplina y trabajo. Piqué resaltó que el portugués construyó su legado a base de esfuerzo constante, entrenamientos intensos y una mentalidad inquebrantable para alcanzar la cima del fútbol mundial.

“Cristiano era una máquina que trabajaba como un loco todos los días. En cuanto a trabajo, no he visto nunca a nadie prepararse tanto como él, quería ser el mejor”, añadió Piqué, dejando en claro que, aunque considera superior a Messi en talento, valora profundamente la ética profesional del delantero luso.

Ronaldo como capitán de la Selección de Portugal l X: @Cristiano

Los dos son los mejores 

El debate entre Messi y Cristiano ha marcado a toda una generación de aficionados, con comparaciones constantes en estadísticas, títulos y estilo de juego. Ambos futbolistas dominaron durante más de una década el escenario internacional, repartiéndose premios individuales y protagonizando una rivalidad histórica que trascendió clubes y selecciones.

Piqué, testigo privilegiado de esta era dorada, aseguró que la diferencia principal radica en el talento innato. Para él, Messi posee una capacidad única e irrepetible que lo coloca un escalón por encima, aunque reconoce que la constancia y ambición de Cristiano lo llevaron a competir al más alto nivel durante años.

Messi corriendo tras el balón l AP

“Yo pondría a Messi como el mejor del mundo y muy de cerca se quedaría Cristiano. Son los mejores de la historia”, sentenció el exjugador, cerrando así una opinión que seguramente reavivará las discusiones entre seguidores de ambos ídolos del fútbol mundial.

Las declaraciones de Piqué no solo reflejan su experiencia dentro del campo, sino también el respeto hacia dos figuras que redefinieron el deporte. A pesar de las diferencias en estilo y personalidad, tanto Messi como Cristiano continúan siendo referentes indiscutibles y su legado seguirá siendo tema de conversación por generaciones.

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