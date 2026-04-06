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¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8

Lamine Yamal, Fermín López y Joao Cancelo en la Kings League | FOTO DE @KingsLeague
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 18:56 - 05 abril 2026
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Durante el partido de King League entre La Capital y Porcinos FC. Lamine salió con una referencia al Chavo del 8. El parecido que se hizo viral en redes

El joven talento del Barcelona, Lamine Yamal, volvió a ser tendencia, pero esta vez por algo distinto al futbol. El español salió con un atuendo haciendo referencia al Chavo del 8.

En redes sociales comenzó a circular una imagen que compara al español con El Chavo del 8, el icónico personaje creado por Roberto Gómez Bolaños.

La similitud en la sonrisa, los gestos e incluso algunos ángulos ha provocado una ola de comentarios y memes, con usuarios asegurando que “no es lo mismo, pero es igual”.

De estrella del Barça a fenómeno viral

Más allá de su talento dentro del campo, Lamine Yamal demuestra que también puede romper el internet fuera de él.

Lamine Yamal con jersey especial de Ronaldinho I X:@FCBarcelona

Mientras sigue brillando en el futbol —y hasta en la Kings League—, ahora también se roba reflectores por este inesperado y divertido parecido que ya está dando la vuelta al mundo.

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