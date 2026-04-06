¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8
El joven talento del Barcelona, Lamine Yamal, volvió a ser tendencia, pero esta vez por algo distinto al futbol. El español salió con un atuendo haciendo referencia al Chavo del 8.
En redes sociales comenzó a circular una imagen que compara al español con El Chavo del 8, el icónico personaje creado por Roberto Gómez Bolaños.
La similitud en la sonrisa, los gestos e incluso algunos ángulos ha provocado una ola de comentarios y memes, con usuarios asegurando que “no es lo mismo, pero es igual”.
De estrella del Barça a fenómeno viral
Más allá de su talento dentro del campo, Lamine Yamal demuestra que también puede romper el internet fuera de él.
Mientras sigue brillando en el futbol —y hasta en la Kings League—, ahora también se roba reflectores por este inesperado y divertido parecido que ya está dando la vuelta al mundo.
LAMINE YAMAL VUELVE A MARCAR 🌟— Kings League Spain (@KingsLeague) April 5, 2026
Qué fácil lo hace parecer 🥵 pic.twitter.com/0wr9J7dhnW
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