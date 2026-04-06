¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8

El joven talento del Barcelona, Lamine Yamal, volvió a ser tendencia, pero esta vez por algo distinto al futbol. El español salió con un atuendo haciendo referencia al Chavo del 8.

En redes sociales comenzó a circular una imagen que compara al español con El Chavo del 8, el icónico personaje creado por Roberto Gómez Bolaños.

La similitud en la sonrisa, los gestos e incluso algunos ángulos ha provocado una ola de comentarios y memes, con usuarios asegurando que “no es lo mismo, pero es igual”.

De estrella del Barça a fenómeno viral

Más allá de su talento dentro del campo, Lamine Yamal demuestra que también puede romper el internet fuera de él.

Lamine Yamal con jersey especial de Ronaldinho I X:@FCBarcelona

Mientras sigue brillando en el futbol —y hasta en la Kings League—, ahora también se roba reflectores por este inesperado y divertido parecido que ya está dando la vuelta al mundo.