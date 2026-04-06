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Empelotados

Faitelson estalla contra Marc Crosas en redes: "deja de vender espejitos"

David Faitelson en una transmisión de TUDN | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 21:40 - 05 abril 2026
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Después de una polémica en un programa, los dos conductores de TUDN volvieron a estallar

La polémica entre David Faitelson y Marc Crosas no terminó en televisión. Horas después del tenso intercambio en TUDN, el periodista volvió a encender las redes sociales con un mensaje directo en su cuenta de X (antes Twitter), donde lanzó fuertes críticas contra su compañero.

El conflicto, que surgió durante un debate sobre la crisis del América, escaló rápidamente al plano personal. En la publicación, Faitelson respondió a comentarios de Crosas y dejó clara su molestia, generando miles de reacciones entre aficionados.

Marc Crosas, analista de TUDN | IMAGO7

El mensaje de Faitelson que se volvió viral

En el tuit, Faitelson cuestionó la actitud de Crosas y lo acusó de actuar en contra de sus propios compañeros, elevando el tono del conflicto más allá del análisis deportivo.

“Y tú fíjate cómo ser un buen compañero. En la vida hay que ser de una pieza. Tú eres un tipo capaz de cualquier cosa con tal de perjudicar al compañero. ¿Ya se te olvidó el tuit cuando debutaba en juego de selección?”, escribió.

El periodista no se detuvo ahí y continuó con un mensaje aún más directo, en el que descalificó la postura de Crosas dentro del medio.

“Déjate de estupideces. Sé un tipo derecho. Deja de vender ‘espejitos’, ‘leyenda’ del Barcelona…”, agregó en la misma publicación.

Crosas responde y aviva la polémica

El mensaje de Faitelson surgió como respuesta a un comentario previo de Marc Crosas, quien también lanzó críticas hacia el periodista, recordando episodios pasados y cuestionando su autoridad para dar lecciones dentro del periodismo deportivo.

“Desde otras televisoras te atrevías, pero hoy prefieres no poner en riesgo ciertas cosas… una carrera llena de incongruencias”, respondió Crosas en la misma conversación digital.

El intercambio rápidamente se viralizó, acumulando miles de visualizaciones y reacciones, además de dividir opiniones entre quienes respaldan a uno u otro comentarista.

Faitelson con TUDN | IMAGO7
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